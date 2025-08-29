augusztus 29., péntek

Kézilabda

2 órája

A Fradi ellen kezdi a szezont a MOL Esztergom

Címkék#MOL Esztergom Kézilabda#Elek Gábor#Ferencváros

Előrehozott mérkőzéssel kezdi a 2025-26-os bajnoki szezont Elek Gábor együttese. A MOL Esztergom a Ferencváros vendége lesz.

Kun Attila

Ma este megkezdődik az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság, mégpedig az előző szezonban újoncként bronzérmet szerző MOL Esztergom Ferencváros elleni vendégjátékával. A mérkőzést eredetileg december 30-án rendezték volna, de Elek Gábor, az esztergomi csapat vezetőedzőjének kérésére előbbre hozták azt.

MOL Esztergom: a 9. fordulóból előrehozott Ferencváros elleni mérkőzéssel indul a szezon
A MOL Esztergom (piros-feketében) a Fradi ellen kezdi a bajnoki szezont
Forrás: Facebook/esztergomhandball

– A felkészülésünk jól sikerült, a tervezett munkát szinte teljes egészében el tudtuk végezni. Nekem ez a mérkőzés most annyira nem hiányzik, annyiban viszont jó, hogy be tudjuk építeni a felkészülésünkbe. A Fradi a világ egyik legerősebb csapata, mi ettől még messze vagyunk, vérmes reményeink nem lehetnek. Ez azonban már egy bajnoki mérkőzés, így nem mondhatjuk, hogy mindegy számunkra, mi történik, de ezt az összecsapást még a felkészülés részének tekintjük. Mindenesetre jó meccset várok a csapatomtól – nyilatkozta Elek Gábor, aki korábban 15 éven keresztül irányította a Ferencvárost.

 

Egy távozó mellett hat érkező a MOL Esztergom csapatánál


Az Esztergom egyébként hat edzőmeccset vívott a felkészülés során, ebből egy döntetlen mellett négyet megnyert és mindössze egyet veszített el (még két további felkészülési meccs szerepelt a programban, de ezek a korai bajnoki rajt miatt elmaradnak). A csapat egyébként hat játékossal erősödött a nyáron: Bukovszky Anna (kapus), Emma Jacques (balátlövő), Szmolek Apollónia (beálló), Varga Emília (balátlövő), Schatzl Natalie (balszélső), Szöllősi-Zácsik Szandra (balátlövő-irányító). Az egyetlen távozó a jobbszélső Szőke Noémi, aki kölcsönbe a NEKA csapatához került.

Kézilabda, NB I., női, a 9. fordulóból előrehozott mérkőzésen

FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom

Budapest, Elek Gyula Aréna, péntek, 18 óra (tv: M4 Sport).

 

 

