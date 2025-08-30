augusztus 30., szombat

Kézilabda

1 órája

Remek első félidő után sima vereséget szenvedett a MOL Esztergom a Fradi ellen

Címkék#MOL Esztergom Kézilabda#Elek Gábor#Ferencváros

Elkezdődött az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 2025-26-os szezonja. A MOL Esztergom egy félidőn keresztül jól állta a sarat az esélyesebb Ferencváros ellen, végül papírforma-vereséget szenvedett.

Kun Attila

A remek hangulatban zajló idénynyitón az előző szezonban újoncként is bronzérmet szerző MOL Esztergom remekül kezdett, gyors játékot bemutatva 3-2-re még vezetett is a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes házigazda ellen. A Fradi ezt követően átvette az irányítást és állandósította 2-3 gólos előnyét. Ezekben a percekben Herczeg védései és Jacques góljai tartották életben az Esztergomot, miközben a vendégek szélsőinek nem ment a játék. A félidő végén az egész meccsen jól teljesítő Ballai Anna góljaival felzárkózott a jól játszó vendégcsapat, amely a második játékrész elején egyenlített is.

MOL Esztergom: 36-26-os vereség a Ferencváros vendégeként az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság idénynyitóján
A MOL Esztergom (piros-feketében) számára nagy falatnak bizonyult a Fradi
Forrás: fradi.hu

 

A második félidő elején már nem bírta a Fradi tempóját a MOL Esztergom


Ezt követően aztán a Ferencváros megmutatta, hogy miért is tartozik a világ legszűkebb elitjéhez: a hazaiak kemény védekezés mellett számolatlanul lőtték góljaikat, miközben Elek Gábor lelassuló és fáradni látszó együttese az első tíz percben mindössze kétszer tudott a kapuba találni. A Fradi a félidő közepére elhúzott 10 góllal, onnan pedig némileg visszavéve is biztosan tartotta előnyét.

Elek Gábor: – Nagyon jó első félidő után a másodikban már többet hibáztunk támadásban és a Fradi védekezése is feszesebbé vált. Ekkor már kinyílt az olló a két csapat között, de ahogyan már mondtam korábban, számunkra ez a mérkőzés a felkészülés része volt.

Kézilabda, NB I., női, a 9. fordulóból előrehozott mérkőzésen

FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom 36–26 (15–14)

Budapest, 1100 néző, vezette, Felhő F., Öcsi T.

Esztergom: Herczeg – Kovács 1, Ballai B. 2, Szmolek 1, Szöllősi-Zácsik, Faragó 5, Hajtai. Csere: Bukovszky (kapus), Varga 3/3, Horváth 2, Majoros 2, Ballai A. 5, Jacques 5, Mlinkó, Schatzl, Teplán. Vezetőedző: Elek Gábor.

Hétméteresek: 5/4, illetve 3/3.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-3, 12. p.: 8-5, 26. p.: 14-11, 31. p.: 15-15, 35. p.: 21-15, 45. p.: 27-17, 51. p.: 31-20.

 

 

