Remek első félidő után sima vereséget szenvedett a MOL Esztergom a Fradi ellen

A remek hangulatban zajló idénynyitón az előző szezonban újoncként is bronzérmet szerző MOL Esztergom remekül kezdett, gyors játékot bemutatva 3-2-re még vezetett is a bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes házigazda ellen. A Fradi ezt követően átvette az irányítást és állandósította 2-3 gólos előnyét. Ezekben a percekben Herczeg védései és Jacques góljai tartották életben az Esztergomot, miközben a vendégek szélsőinek nem ment a játék. A félidő végén az egész meccsen jól teljesítő Ballai Anna góljaival felzárkózott a jól játszó vendégcsapat, amely a második játékrész elején egyenlített is.

A MOL Esztergom (piros-feketében) számára nagy falatnak bizonyult a Fradi

Forrás: fradi.hu

A második félidő elején már nem bírta a Fradi tempóját a MOL Esztergom



Ezt követően aztán a Ferencváros megmutatta, hogy miért is tartozik a világ legszűkebb elitjéhez: a hazaiak kemény védekezés mellett számolatlanul lőtték góljaikat, miközben Elek Gábor lelassuló és fáradni látszó együttese az első tíz percben mindössze kétszer tudott a kapuba találni. A Fradi a félidő közepére elhúzott 10 góllal, onnan pedig némileg visszavéve is biztosan tartotta előnyét.

Elek Gábor: – Nagyon jó első félidő után a másodikban már többet hibáztunk támadásban és a Fradi védekezése is feszesebbé vált. Ekkor már kinyílt az olló a két csapat között, de ahogyan már mondtam korábban, számunkra ez a mérkőzés a felkészülés része volt.