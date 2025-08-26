augusztus 26., kedd

Kézilabda

58 perce

Elek Gábor elmondta, milyen elvárásai vannak az esztergomi kézilabdacsapattal szemben

Címkék#női kézilabda NB I#MOL Esztergom Kézilabda#FTC Rail Cargo-Hungária#Szöllősi-Zácsik Szandra#kézilabda#Elek Gábor

Elek Gáborék határozott célokat fogalmazott meg a szezonrajt előtt. A Mol Esztergom péntek este a Ferencváros ellen mérkőzik meg a Népligetben.

Kemma.hu

Elek Gáborra és csapatára pikáns összecsapás vár péntek este a Népligetben. Az előző bajnoki szezonban bronzérmes Mol Esztergom a Ferencváros elleni előrehozott mérkőzéssel kezdi meg a 2025-26-os idényt. A vezetőedző a hétfői sajtóeseményen beszélt a csapatával kapcsolatos elvárásairól. Mint ismert, 2008 és 2023 között Elek volt a zöld-fehérek vezetőedzője. Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, az OTP Bank lett az Esztergomi Kézilabda Club új aranyfokozatú támogatója.

Mol Esztergom: Elek Gábor (középen) messzire jutna az Európa-ligában
Forrás: Esztergom Handball

Mol Esztergom: Elek Gáborék rögtön egy rangadóval kezdenek

A nyitómeccs a vendégcsapatot felkészítő szakember kérésére a kilencedik játéknapról lett előrehozva, az eredetileg, december 30-ra kitűzött időpont helyett augusztus 29-én, Budapesten, a Népligetben találkozik egymással a 2024-25-os szezonban második helyezett, Magyar Kupa-győztes FTC-Rail Cargo Hungaria együttesével – írta a Magyar Nemzet.

– Félig bajnoki, félig a felkészülésünk része: tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, viszont nagyon szeretnénk, ha jó mérkőzést tudnánk játszani a Népligetben - mondta a hétfői sajtóeseményen Elek Gábor, majd hozzátette: az együttes felkészülése hektikus volt kisebb-nagyobb sérülések és kihagyások miatt, ráadásul egy edzőmérkőzés is elmaradt, ami hiányozni fog.

– Ugyanakkor azoknak a csapatoknak, amelyeknek én vagyok a vezetőedzője, mindig az a szlogenje, hogy alkalmazkodunk minden helyzethez – fogalmazott. Erősebb bajnokság elé nézünk, erősebb riválisokkal fogunk találkozni. Mi is erősödtünk, de azt, hogy mennyit, még nem tudom belőni. Nagyon sok munka vár még erre a keretre – tette hozzá.

Határozott célok a nemzetközi kupaporondon

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a klub vezetése a nyár elején lemondott a Bajnokok-ligája szabadkártyáról, melyet így a bajnoki negyedik helyezett Debrecen „örökölt meg”. 

Az Európa-liga főtáblájáért küzdő Mol Esztergom ellenfele a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccse november 8-án vagy 9-én Esztergomban, a visszavágó pedig egy héttel később idegenben lesz.

Elvárás a csapattól, hogy az Európa-liga főtáblájára jusson

– fogalmazott a vezetőedző, hozzátéve, a csoportkörben már a sorsolástól és az utazásoktól is függ majd, milyen szereplésre lehet számítani az esztergomi női kézilabda-csapattól.

Szöllősi-Zácsik Szandra: nem örülök, hogy a Ferencváros ellen kezdünk 

A Ferencvárostól érkezett Szöllősi-Zácsik Szandra a hétfői sajtóeseményen arról beszélt, hogy jól sikerült a beilleszkedése a nagyon fiatal együttesbe, és a felkészülés is. A zöld-fehérek ellen felszabadult játékot és jó mérkőzést vár maguktól.

Személy szerint nem örülök neki, hogy egyből egy Ferencváros-Esztergom mérkőzéssel kezdünk. Ha évek fognak eltelni, akkor sem szívesen fogok szívesen ellenfélként visszatérni a Népligetbe: emberileg, lelkileg, mindenhogy nehéz lesz még évek múlva is, nemcsak így, néhány hónap elteltével

– fogalmazott a friss esztergomi igazolás.

Kézilabda, női NB I, 1. forduló

FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom

Budapest, Elek Gyula Aréna, péntek, 18 óra. TV: M4 Sport.

 

