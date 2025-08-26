Elek Gábor elmondta, milyen elvárásai vannak az esztergomi kézilabdacsapattal szemben

Elek Gáborra és csapatára pikáns összecsapás vár péntek este a Népligetben. Az előző bajnoki szezonban bronzérmes Mol Esztergom a Ferencváros elleni előrehozott mérkőzéssel kezdi meg a 2025-26-os idényt. A vezetőedző a hétfői sajtóeseményen beszélt a csapatával kapcsolatos elvárásairól. Mint ismert, 2008 és 2023 között Elek volt a zöld-fehérek vezetőedzője. Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, az OTP Bank lett az Esztergomi Kézilabda Club új aranyfokozatú támogatója.

Mol Esztergom: Elek Gábor (középen) messzire jutna az Európa-ligában

Forrás: Esztergom Handball

Mol Esztergom: Elek Gáborék rögtön egy rangadóval kezdenek

A nyitómeccs a vendégcsapatot felkészítő szakember kérésére a kilencedik játéknapról lett előrehozva, az eredetileg, december 30-ra kitűzött időpont helyett augusztus 29-én, Budapesten, a Népligetben találkozik egymással a 2024-25-os szezonban második helyezett, Magyar Kupa-győztes FTC-Rail Cargo Hungaria együttesével – írta a Magyar Nemzet.

– Félig bajnoki, félig a felkészülésünk része: tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, viszont nagyon szeretnénk, ha jó mérkőzést tudnánk játszani a Népligetben - mondta a hétfői sajtóeseményen Elek Gábor, majd hozzátette: az együttes felkészülése hektikus volt kisebb-nagyobb sérülések és kihagyások miatt, ráadásul egy edzőmérkőzés is elmaradt, ami hiányozni fog.

– Ugyanakkor azoknak a csapatoknak, amelyeknek én vagyok a vezetőedzője, mindig az a szlogenje, hogy alkalmazkodunk minden helyzethez – fogalmazott. Erősebb bajnokság elé nézünk, erősebb riválisokkal fogunk találkozni. Mi is erősödtünk, de azt, hogy mennyit, még nem tudom belőni. Nagyon sok munka vár még erre a keretre – tette hozzá.

Határozott célok a nemzetközi kupaporondon

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a klub vezetése a nyár elején lemondott a Bajnokok-ligája szabadkártyáról, melyet így a bajnoki negyedik helyezett Debrecen „örökölt meg”.

Az Európa-liga főtáblájáért küzdő Mol Esztergom ellenfele a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccse november 8-án vagy 9-én Esztergomban, a visszavágó pedig egy héttel később idegenben lesz.

Elvárás a csapattól, hogy az Európa-liga főtáblájára jusson

– fogalmazott a vezetőedző, hozzátéve, a csoportkörben már a sorsolástól és az utazásoktól is függ majd, milyen szereplésre lehet számítani az esztergomi női kézilabda-csapattól.