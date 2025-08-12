augusztus 12., kedd

Labdarúgás

1 órája

Robban a Puskás Aréna: minden jegyet elkapkodtak Ronaldoék meccsére

Címkék#Cristiano Ronaldo#magyar labdarúgó–válogatott#Szoboszlai Dominik#Puskás aréna#labdarúgás

Aki későn kapcsolt, nem látja élőben Cristiano Ronaldót. A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzés telt házas lesz a Puskás Arénában.

Kemma.hu

Aki kimaradt, az már biztosan lemarad. A Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzést több mint 60 ezer néző tekinti majd meg a 2019 őszén átadott Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik mellett azonban minden bizonnyal pályára léphet majd a világ egyik legjobb labdarúgója, a portugálok sztárja: Cristiano Ronaldo.

Magyarország-Portugália: minden jegyet értékesítettek az első hazai vb-selejtezőre
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Magyarország-Portugália: egy nap alatt elfogytak a jegyek

Portugália ellen játssza első hazai vb-selejtezőjét a magyar labdarúgó-válogatott, amely szeptember 9-én, kedden 20:45-től lép pályára a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája 2025-ös győztese ellen. A jegyértékesítés augusztus 11-én indult és máris elfogytak a rendelkezésre álló belépők.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szeptember 6-án Írország ellen, idegenben kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.

Az egymeccsre szóló belépők mellett tavasszal mind a 30 ezer bérlet is gazdára talált, amely a három világbajnoki selejtező mellett a júniusi Svédország elleni felkészülési mérkőzésre szólt.

 

