Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya

Az előttünk álló hétvégén szűkebb értelemben vett hazánk három településén rendeznek mérkőzést a labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában. A sorozat ezen fázisában a harmadosztályú csapatok mellett a vármegyei bajnokságokban szereplő együttesek mérkőznek meg egymás ellen. Egyik csapatunkra sem vár megoldhatatlan feladat. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.

Magyar Kupa: a vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor a Sárvár ellen lép pályára a második fordulóban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Magyar Kupa: hat csapatunk jutott a harmadik fordulóba

Komárom-Esztergom vármegyét hat csapat képviseli a Mol Magyar Kupa második körében, közülük a Nyergesújfalu és az edzőváltáson áteső Tatabánya egymással került szembe, a találkozóra vasárnap délután kerül sor. A harmadosztályú pontvadászatban szereplő Opus Tigáz Tatabánya a négy mérkőzésből csupán egy alkalommal hagyta el győztesen a pályát, mégpedig a Komárom VSE legyőzésével (3–1).

Ami a többi NB III.-as csapatunkat illeti, a bajnokságban második helyen álló, mindeddig hibátlan Dorog Kapuvárra látogat, míg a kiesést jelentő tizennegyedik helyen tanyázó Komárom a Balatonalmádi vendége lesz szombaton. Mindkét rivális a vármegyei első osztályból érkezik.

Majdnem hibátlan mérleg az első körben

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szűkebb hazánk hét indulója közül hat jutott a második fordulóba: a nyitó körben egyedül a Tata maradt alul a Koppánymonostor elleni vármegyei rangadón.