augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya

Címkék#MOL Magyar Kupa#Koppánymonostor SE#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#Nyergesújfalu SE#Sárisápi BSE#labdarúgó magyar kupa#Komárom VSE#Magyar Kupa

Hat Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt a hétvégi kupaküzdelmekben. A labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában a Tatabánya vármegyei rangadót vív.

Luter Márk
Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya

Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) ismét veszítette az NB III-ban

Forrás: 24 Óra

Fotó: Hagymási Bence

Az előttünk álló hétvégén szűkebb értelemben vett hazánk három településén rendeznek mérkőzést a labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában. A sorozat ezen fázisában a harmadosztályú csapatok mellett a vármegyei bajnokságokban szereplő együttesek mérkőznek meg egymás ellen. Egyik csapatunkra sem vár megoldhatatlan feladat. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.

Hat Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt a hétvégi kupaküzdelmekben. A labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában a Tatabánya vármegyei rangadót vív.
Magyar Kupa: a vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor a Sárvár ellen lép pályára a második fordulóban
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Magyar Kupa: hat csapatunk jutott a harmadik fordulóba

Komárom-Esztergom vármegyét hat csapat képviseli a Mol Magyar Kupa második körében, közülük a Nyergesújfalu és az edzőváltáson áteső Tatabánya egymással került szembe, a találkozóra vasárnap délután kerül sor. A harmadosztályú pontvadászatban szereplő Opus Tigáz Tatabánya a négy mérkőzésből csupán egy alkalommal hagyta el győztesen a pályát, mégpedig a Komárom VSE legyőzésével (3–1).

Ami a többi NB III.-as csapatunkat illeti, a bajnokságban második helyen álló, mindeddig hibátlan Dorog Kapuvárra látogat, míg a kiesést jelentő tizennegyedik helyen tanyázó Komárom a Balatonalmádi vendége lesz szombaton. Mindkét rivális a vármegyei első osztályból érkezik.

Majdnem hibátlan mérleg az első körben

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szűkebb hazánk hét indulója közül hat jutott a második fordulóba: a nyitó körben egyedül a Tata maradt alul a Koppánymonostor elleni vármegyei rangadón.

A területi I-es bajnokságban érdekelt, vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor a Sárvárt látja vendégül, míg a Sárisáp a Szarvaskendet fogadja a hétvége első napján.

 

A harmadik forduló sorsolását hétfő este 6 órakor rendezik, melyet az M4 Sport élőben közvetít.

Labdarúgás, Mol Magyar Kupa, 2. forduló (a 64 közé jutásért):

  • Augusztus 23., szombat:

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III.)

Kapuvár, Kapuvári SE Sporttelep, szombat, 16.30. Vezeti: Pusztai Gergely (Szabó Dániel és Szabó Róbert).

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III.)

Balatonalmádi, Balatonalmádi Sportközpont, szombat, 16.30. Vezeti: Dominkó Joel (Jakab Bálint és Szabados Dániel).

Koppánymonostori SE (vármegyei I. osztály)–Sárvár FC (Vas I.)

Komárom, Berecz Dezső Sporttelep Koppánymonostor, szombat, 16.30. Vezeti: Horváth Martin (Burján István és Németh Boldizsár).

Sárisápi BSE (vármegyei I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)

Sárisáp, Sárisápi Bányász SE Sporttelep, szombat, 16.30. Vezeti: Erni Edmond Attila (Nagy Márk és Havasi-Németh Kristóf).

  • Augusztus 24., vasárnap:

Nyergesújfalu SE (vármegyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III.)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vasárnap, 16.30. Vezeti: Erdélyi Balázs (Holpár Gergely és Csersznyák Csaba Ádám).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu