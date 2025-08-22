1 órája
Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya
Hat Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt a hétvégi kupaküzdelmekben. A labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában a Tatabánya vármegyei rangadót vív.
Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) ismét veszítette az NB III-ban
Forrás: 24 Óra
Fotó: Hagymási Bence
Az előttünk álló hétvégén szűkebb értelemben vett hazánk három településén rendeznek mérkőzést a labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában. A sorozat ezen fázisában a harmadosztályú csapatok mellett a vármegyei bajnokságokban szereplő együttesek mérkőznek meg egymás ellen. Egyik csapatunkra sem vár megoldhatatlan feladat. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el.
Magyar Kupa: hat csapatunk jutott a harmadik fordulóba
Komárom-Esztergom vármegyét hat csapat képviseli a Mol Magyar Kupa második körében, közülük a Nyergesújfalu és az edzőváltáson áteső Tatabánya egymással került szembe, a találkozóra vasárnap délután kerül sor. A harmadosztályú pontvadászatban szereplő Opus Tigáz Tatabánya a négy mérkőzésből csupán egy alkalommal hagyta el győztesen a pályát, mégpedig a Komárom VSE legyőzésével (3–1).
Ami a többi NB III.-as csapatunkat illeti, a bajnokságban második helyen álló, mindeddig hibátlan Dorog Kapuvárra látogat, míg a kiesést jelentő tizennegyedik helyen tanyázó Komárom a Balatonalmádi vendége lesz szombaton. Mindkét rivális a vármegyei első osztályból érkezik.
Majdnem hibátlan mérleg az első körben
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szűkebb hazánk hét indulója közül hat jutott a második fordulóba: a nyitó körben egyedül a Tata maradt alul a Koppánymonostor elleni vármegyei rangadón.
A területi I-es bajnokságban érdekelt, vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor a Sárvárt látja vendégül, míg a Sárisáp a Szarvaskendet fogadja a hétvége első napján.
A harmadik forduló sorsolását hétfő este 6 órakor rendezik, melyet az M4 Sport élőben közvetít.
Labdarúgás, Mol Magyar Kupa, 2. forduló (a 64 közé jutásért):
- Augusztus 23., szombat:
Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III.)
Kapuvár, Kapuvári SE Sporttelep, szombat, 16.30. Vezeti: Pusztai Gergely (Szabó Dániel és Szabó Róbert).
Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III.)
Balatonalmádi, Balatonalmádi Sportközpont, szombat, 16.30. Vezeti: Dominkó Joel (Jakab Bálint és Szabados Dániel).
Koppánymonostori SE (vármegyei I. osztály)–Sárvár FC (Vas I.)
Komárom, Berecz Dezső Sporttelep Koppánymonostor, szombat, 16.30. Vezeti: Horváth Martin (Burján István és Németh Boldizsár).
Sárisápi BSE (vármegyei I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
Sárisáp, Sárisápi Bányász SE Sporttelep, szombat, 16.30. Vezeti: Erni Edmond Attila (Nagy Márk és Havasi-Németh Kristóf).
- Augusztus 24., vasárnap:
Nyergesújfalu SE (vármegyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III.)
Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vasárnap, 16.30. Vezeti: Erdélyi Balázs (Holpár Gergely és Csersznyák Csaba Ádám).