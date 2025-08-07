augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Újabb vármegyei rangadót rendeznek a Magyar Kupában

Ellenfelet kaptak csapataink. A Magyar Labdarúgó-szövetségben ma kisorsolták a Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait.

Kun Attila

Vármegyénket hat csapat képviseli a Magyar Kupa második körben, közülük a Nyergesújfalu és a Tatabánya egymással került szembe. Ahogyan arról már beszámoltunk, szűkebb hazánk hét indulója közül hat jutott a második fordulóba, egyedül a Tata esett ki a Koppánymonostor elleni vármegyei rangadón.

Magyar Kupa: elkészült a 2. forduló sorsolása, hat vármegyei csapat kapott riválist
A Tatabánya a Nyergesújfaluval került össze a Magyar Kupa másdik fordulójában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra


Vármegyei csapataink párosításai a Magyar Kupa második fordulójában:

 

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III.)

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III.)

Nyergesújfalu SE (vármegyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III.)

Koppánymonostori SE (vármegyei I.)–Sárvár FC (Vas I.)

Sárisápi BSE (vármegyei I. osztály)–Szarvaskend SE (Vas I.)

A 2. forduló mérkőzéseit augusztus 23-24-én rendezik.

 

