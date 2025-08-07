Újabb vármegyei rangadót rendeznek a Magyar Kupában

Vármegyénket hat csapat képviseli a Magyar Kupa második körben, közülük a Nyergesújfalu és a Tatabánya egymással került szembe. Ahogyan arról már beszámoltunk, szűkebb hazánk hét indulója közül hat jutott a második fordulóba, egyedül a Tata esett ki a Koppánymonostor elleni vármegyei rangadón.

A Tatabánya a Nyergesújfaluval került össze a Magyar Kupa másdik fordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III.) Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III.) Nyergesújfalu SE (vármegyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III.) Koppánymonostori SE (vármegyei I.)–Sárvár FC (Vas I.) Sárisápi BSE (vármegyei I. osztály)–Szarvaskend SE (Vas I.)

A 2. forduló mérkőzéseit augusztus 23-24-én rendezik.