1 órája
A listavezető érkezik az újonc Zsámbékhoz
Kőkemény feladat vár Bodó László csapatára. A Zsámbék hazai közönsége előtt megszorongatná az éllovas Gyirmótot a labdarúgó NB III-ban.
A Mol Magyar Kupa második fordulója után ismét bajnoki fordulóra kerül sor ezen a hétvégén. Az újonc Zsámbéki SK a bajnokság egyik favoritját, a listavezető Gyirmótot látja vendégül a labdarúgó NB III-ban.
Labdarúgó NB III: bravúrpontra hajt a Zsámbék
Az addig pont nélkül álló Zsámbék az előző fordulóban kisebb meglepetésre 4–1-re győzött az ETO Akadémia vendégeként és az utolsó, 16. helyről rögtön a 13.-ra jött fel, a kiesőzónából is kimozdulva.
A Zsámbéknak a hétvégén ismét győri riválisa lesz, de más kategóriából: a Gyirmót hibátlan teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, így Bodó László együttese számára ezúttal bravúrt jelentene a pontszerzés.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló
Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr
Zsámbék, vasárnap, 17.30.