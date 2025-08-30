augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

A listavezető érkezik az újonc Zsámbékhoz

Kőkemény feladat vár Bodó László csapatára. A Zsámbék hazai közönsége előtt megszorongatná az éllovas Gyirmótot a labdarúgó NB III-ban.

Luter Márk

A Mol Magyar Kupa második fordulója után ismét bajnoki fordulóra kerül sor ezen a hétvégén. Az újonc Zsámbéki SK a bajnokság egyik favoritját, a listavezető Gyirmótot látja vendégül a labdarúgó NB III-ban.

Labdarúgó NB III: a Zsámbéki SK a listavezető Gyirmótot fogadja

Labdarúgó NB III: bravúrpontra hajt a Zsámbék

Az addig pont nélkül álló Zsámbék az előző fordulóban kisebb meglepetésre 4–1-re győzött az ETO Akadémia vendégeként és az utolsó, 16. helyről rögtön a 13.-ra jött fel, a kiesőzónából is kimozdulva.

A Zsámbéknak a hétvégén ismét győri riválisa lesz, de más kategóriából: a Gyirmót hibátlan teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, így Bodó László együttese számára ezúttal bravúrt jelentene a pontszerzés.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr

Zsámbék, vasárnap, 17.30.

 

