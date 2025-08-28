augusztus 28., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Megszerezte első bajnoki pontjait az újonc Zsámbék

Megtört a jég, ponto(ka)t szerzett Bodó László együttese. Az Ikoba Beton Zsámbék háromgólos sikert aratott Győrben a labdarúgó NB III 5. fordulójában.

Luter Márk

Remekül alakult vármegyei csapataink számára a harmadosztályú pontvadászat legutóbbi, hétközi fordulója. A labdarúgó NB III ötödik játéknapján a frissen feljutó Zsámbéki SK kisebb meglepetésre 4–1-re győzött az ETO Akadémia otthonában.

Labdarúgó NB III: az Ikoba Beton Zsámbék idegenbeli sikerével fellépett a kiesőzónából
Forrás: Zsámbéki Sport Klub/Facebook

Labdarúgó NB III: magabiztos vendégsiker

Bodó László vezetőedző együttese már a hatodik percben hátrányba került, amikor Lacza Alex vette be a zsámbéki kaput (1–0). Öt minutummal később a Koppánymonostorról igazolt Horváth Kevin egyenlített (1–1), majd a 37. percben Peinlich Szilárd révén már a vendégek vezettek (1–2).

A második játékrész hosszabbításában igazi zsámbéki tüzijáték alakult ki: a 91. percben Németh Péter, majd alig pár momentummal később Horváth másodszor is betalált.

A mindeddig pont nélkül álló Zsámbék gólarány-javító győzelmével a kiesőzónából fellépve a 13. helyen található a 16 csapatos tabellán. Az utolsó három helyen jelenleg az Újpest FC II, a Komárom VSE és a Szombathelyi Haladás áll.

 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló 

ETO Akadémia– Ikoba Beton Zsámbék 1–4 (1–2) 
Győr, vezette: Holczbauer Flórián. 

Zsámbék: Zima – Márton, Balázs, Kerezsi (Veréb, 75.), Bíró (Csóh, 87.), Nyúl, Orosházi, Peinlich (Sugár, 82.), Nagy (Németh, 75.), Zsuppán (Bartos, 82.), Horváth. Edző: Bodó László. 
Gólszerzők: Lacza (6.), illetve Horváth (11., 93.), Peinlich (37.), Németh (91.). 

A Dorogi FC és az Opus Tigáz Tatabánya győzött a szerdai játéknapon.

 

