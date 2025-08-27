augusztus 27., szerda

Labdarúgás

1 órája

Megtört a jég, nagy nevű riválist győzött le a Tatabánya

Címkék#MOL Magyar Kupa#Opus Tigáz Tatabánya#ÚJPEST FC II#NB III#labdarúgás

Fordulatos meccsen hazai siker. A labdarúgó NB III hétközi fordulójában az Opus Tigáz Tatabánya 3-2-re legyőzte az Újpest FC II.-t.

Kemma.hu

Megtört a Bányász rossz sorozata. A labdarúgó NB III ötödik játéknapján a hazai pályán játszó Tatabánya ötgólos mérkőzésen bizonyult jobbnak az Újpest második számú csapatánál.

Labdarúgó NB III: az Opus Tigáz Tatabánya megszerezte második győzelmét a harmadosztályú bajnokságban
Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

Labdarúgó NB III: a Tatabánya hátrányból fordított

A labdarúgó Mol Magyar Kupa hétvégi játéknapja miatt ismét hétközi fordulót rendeztek a harmadosztályú pontvadászatban. A Nyergesújfalu elleni 3–0-s kupasikert követően ismét győzött az NB II-ből az előző idény végén kiesett Tatabánya.

Nagy Richárd megbízott vezetőedző megszerezte első bajnoki sikerét a Tatabánya kispadján, miután csapata 3–2-re legyőzte az Újpest FC II együttesét.

A 21. percben Tamás révén még az újpestieknél volt az előny, majd alig tíz minutummal később Mártonfi egyenlített. A szünet előtt Deutsch megszerezte a vezetést az Opusnak, így 2–1-es tatabányai előnnyel mentek a felek a szünetre.

A második játékrészben a 67. percben esett az első gól, amikor Geiger révén egyenlítettek a fővárosiak. A három pont sorsát Major döntötte el, beállítva a ezzel a 3–2-es végeredményt.

Kiderült, mikor játszik a Tatabánya a kupában

Az Opus Tigáz Tatabánya szeptember 12-én, pénteken 19 órakor, villanyfényes körülmények között fogadja a másodosztályú Budaörs csapatát a Grosics Gyula Stadionban.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló

Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II. 3–2 (2–1)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vezette: Góbi Soma Gábor.

Tatabánya: Zelizi – Katona, Buna, Deutsch (Preklet, szünetben), Gaszner, Letenyei, Szegleti, Vass (Major, 68.), Mártonfi (Geizer, 87.), Árvai, Sandal. Megbízott vezetőedző: Nagy Richárd.

Gólszerzők: Mártonfi (31.), Deutsch (43.), Major (73.), illetve Tamás (21.), Geiger (67.).

GALÉRIA: Végre ismét győzött az Opus Tigáz Tatabánya

Fotók: Hagymási Bence

 

 

