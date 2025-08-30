augusztus 30., szombat

Labdarúgás

30 perce

A sereghajtó otthonába utazik a formába lendülő Tatabánya

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#labdarúgás NB III#harmadosztály#labdarúgás#Szombathelyi Haladás

Öt napon belül két fordulót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. Az Opus Tigáz Tatabánya a vasi megyeszékhelyre látogat a labdarúgó NB III-ban.

Luter Márk

A hatodik játéknapjához érkezett a harmadosztályú pontvadászat. A másodosztályból kiesett Opus Tigáz Tatabánya az előző szezon végén éppencsak bentmaradó Szombathelyi Haladás vendége lesz vasárnap délután a labdarúgó NB III-ban.

Labdarúgó NB III: az Opus Tigáz Tatabánya sorozatban harmadik győzelmére hajt
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Labdarúgó NB III: a Tatabánya a mérkőzés esélyese

A múlt hétvégi Mol Magyar Kupa-játéknap után ismét bajnoki forduló következik vasárnap.

A Tatabánya három vereséget követően az előző fordulóban 3–2-re győzött hazai pályán az Újpest II. ellen és a 10. helyre lépett előre. 

Ezúttal itt a lehetőség az újabb három pont begyűjtésére Nagy Richárd csapata számára: a zsinórban négy vereségnél járó Haladás az utolsó helyen áll, így a Bányásznak idegenben is esélyesebbnek tűnik.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya

Szombathely, vasárnap, 17.30.

 

