30 perce
A sereghajtó otthonába utazik a formába lendülő Tatabánya
Öt napon belül két fordulót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. Az Opus Tigáz Tatabánya a vasi megyeszékhelyre látogat a labdarúgó NB III-ban.
A hatodik játéknapjához érkezett a harmadosztályú pontvadászat. A másodosztályból kiesett Opus Tigáz Tatabánya az előző szezon végén éppencsak bentmaradó Szombathelyi Haladás vendége lesz vasárnap délután a labdarúgó NB III-ban.
Labdarúgó NB III: a Tatabánya a mérkőzés esélyese
A múlt hétvégi Mol Magyar Kupa-játéknap után ismét bajnoki forduló következik vasárnap.
A Tatabánya három vereséget követően az előző fordulóban 3–2-re győzött hazai pályán az Újpest II. ellen és a 10. helyre lépett előre.
Ezúttal itt a lehetőség az újabb három pont begyűjtésére Nagy Richárd csapata számára: a zsinórban négy vereségnél járó Haladás az utolsó helyen áll, így a Bányásznak idegenben is esélyesebbnek tűnik.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló
Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya
Szombathely, vasárnap, 17.30.
Megtört a jég, nagy nevű riválist győzött le a Tatabánya