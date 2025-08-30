A sereghajtó otthonába utazik a formába lendülő Tatabánya

A hatodik játéknapjához érkezett a harmadosztályú pontvadászat. A másodosztályból kiesett Opus Tigáz Tatabánya az előző szezon végén éppencsak bentmaradó Szombathelyi Haladás vendége lesz vasárnap délután a labdarúgó NB III-ban.

Labdarúgó NB III: az Opus Tigáz Tatabánya sorozatban harmadik győzelmére hajt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Labdarúgó NB III: a Tatabánya a mérkőzés esélyese

A múlt hétvégi Mol Magyar Kupa-játéknap után ismét bajnoki forduló következik vasárnap.

A Tatabánya három vereséget követően az előző fordulóban 3–2-re győzött hazai pályán az Újpest II. ellen és a 10. helyre lépett előre.

Ezúttal itt a lehetőség az újabb három pont begyűjtésére Nagy Richárd csapata számára: a zsinórban négy vereségnél járó Haladás az utolsó helyen áll, így a Bányásznak idegenben is esélyesebbnek tűnik.