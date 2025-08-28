Továbbra is nyeretlen a Komárom az NB III-ban

Három vármegyei sikert (Dorog, Tatabánya, Zsámbék) és egy vereséget hozott a harmadosztályú pontvadászat szerdai, hétközi játéknapja. A labdarúgó NB III ötödik fordulójában a Komárom VSE nem tudta otthon tartani a három pontot, így az előző idény tavaszi szezonjában remeklő együttes továbbra is a kiesőzónában szerénykedik.

Labdarúgó NB III: a Komárom VSE szezonbeli harmadik vereségét szenvedte el a bajnokságban

Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: két döntetlen, három vereség

A Mol Magyar Kupa második fordulója miatt hétközi játéknapra került sor a harmadik divízióban.

A Puskás Akadémia második számú csapata a mindössze 17 éves Varga Zsombor találatával elvitte a három pontot a Molaji Sporttelepről. A felcsúti együttes négy győzelemmel és egy vereséggel a dobogó harmadik fokára lépett előre.

A Komárom VSE két döntetlennel és három vereséggel pedig a 15. helyen áll.

A Komárom az NB III hatodik fordulójában vasárnap délután Budaörsre látogat. A Magyar Kupa harmadik körében a szeptember 13-14-i hétvégén pedig Mezőörsre látogat.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló Komárom VSE– Puskás Akadémia FC II. 0–1 (0–0)

Komárom, Molaji Sporttelep, vezette: Erdélyi Balázs. Komárom: Ásványi (Both, 80.) – Vukasovic, Farkas, Batizi-Pócsi (Csöngei, 46.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Kószás, Harangozó (Bartos, 80.), Molnár, Múcska (Bögi, 94.). Edző: Horváth Csaba. Gólszerző: Varga (64.).

Az Opus Tigáz Tatabánya, a Dorogi FC és a Zsámbéki SK győzelemmel zárta az ötödik játéknapot.