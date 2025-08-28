augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

32 perce

Továbbra is nyeretlen a Komárom az NB III-ban

Címkék#MOL Magyar Kupa#harmadosztály#labdarúgó NB III#Komárom VSE#labdarúgás#Puskás Akadémia

Továbbra is a kiesőzónában Horváth Csaba együttese. A Komárom VSE 1-0-ra kikapott a Puskás Akadémia FC II ellen a labdarúgó NB III 5. fordulójában.

Luter Márk

Három vármegyei sikert (Dorog, Tatabánya, Zsámbék) és egy vereséget hozott a harmadosztályú pontvadászat szerdai, hétközi játéknapja. A labdarúgó NB III ötödik fordulójában a Komárom VSE nem tudta otthon tartani a három pontot, így az előző idény tavaszi szezonjában remeklő együttes továbbra is a kiesőzónában szerénykedik.

Továbbra is a kiesőzónában Horváth Csaba együttese. A Komárom VSE 1-0-ra kikapott a Puskás Akadémia FC II ellen a labdarúgó NB III 5. fordulójában.
Labdarúgó NB III: a Komárom VSE szezonbeli harmadik vereségét szenvedte el a bajnokságban
Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: két döntetlen, három vereség

A Mol Magyar Kupa második fordulója miatt hétközi játéknapra került sor a harmadik divízióban.

A Puskás Akadémia második számú csapata a mindössze 17 éves Varga Zsombor találatával elvitte a három pontot a Molaji Sporttelepről. A felcsúti együttes négy győzelemmel és egy vereséggel a dobogó harmadik fokára lépett előre.

A Komárom VSE két döntetlennel és három vereséggel pedig a 15. helyen áll.

A Komárom az NB III hatodik fordulójában vasárnap délután Budaörsre látogat. A Magyar Kupa harmadik körében a szeptember 13-14-i hétvégén pedig Mezőörsre látogat.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló 

Komárom VSE– Puskás Akadémia FC II. 0–1 (0–0) 
Komárom, Molaji Sporttelep, vezette: Erdélyi Balázs. 

Komárom: Ásványi (Both, 80.) – Vukasovic, Farkas, Batizi-Pócsi (Csöngei, 46.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Kószás, Harangozó (Bartos, 80.), Molnár, Múcska (Bögi, 94.). Edző: Horváth Csaba. 

Gólszerző: Varga (64.). 

Az Opus Tigáz Tatabánya, a Dorogi FC és a Zsámbéki SK győzelemmel zárta az ötödik játéknapot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu