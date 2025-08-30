Első bajnoki győzelmére hajt a Komárom

A Mol Magyar Kupa sikeresen megvívott második fordulóját követően immár a bajnokságban lép pályára Horváth Csaba együttese. A veszélyzónában lévő Komárom VSE a Budaörs otthonában lép pályára a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: a Komárom VSE első bajnoki győzelmére hajt az új szezonban

Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: győzelmi kényszerben a KVSE

A továbbra is nyeretlen Komárom az előző fordulóban hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Puskás Akadémia II-től és a 15., utolsó előtti helyre esett vissza.

A KVSE-nek ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a hetedik helyen álló, stabil középcsapatnak számító Budaörs vendége lesz. Horváth Csaba együttesének égető szüksége van első győzelme megszerzésére, amely korántsem tűnik egyszerű feladatnak.