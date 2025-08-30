1 órája
Első bajnoki győzelmére hajt a Komárom
Vármegyei csapataink közül a kiesőzónában lévő Komárom a Budaörssel mérkőzik meg a harmadosztályban. A labdarúgó NB III hatodik fordulója következik.
A Mol Magyar Kupa sikeresen megvívott második fordulóját követően immár a bajnokságban lép pályára Horváth Csaba együttese. A veszélyzónában lévő Komárom VSE a Budaörs otthonában lép pályára a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.
Labdarúgó NB III: győzelmi kényszerben a KVSE
A továbbra is nyeretlen Komárom az előző fordulóban hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Puskás Akadémia II-től és a 15., utolsó előtti helyre esett vissza.
A KVSE-nek ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a hetedik helyen álló, stabil középcsapatnak számító Budaörs vendége lesz. Horváth Csaba együttesének égető szüksége van első győzelme megszerzésére, amely korántsem tűnik egyszerű feladatnak.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló
Budaörs–Komárom VSE
Budaörs, vasárnap, 17.30.