augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

22°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Első bajnoki győzelmére hajt a Komárom

Címkék#Budaörs#Labdarúgó NB III#Komárom VSE#Horváth Csaba#labdarúgás

Vármegyei csapataink közül a kiesőzónában lévő Komárom a Budaörssel mérkőzik meg a harmadosztályban. A labdarúgó NB III hatodik fordulója következik.

Kun Attila

A Mol Magyar Kupa sikeresen megvívott második fordulóját követően immár a bajnokságban lép pályára Horváth Csaba együttese. A veszélyzónában lévő Komárom VSE a Budaörs otthonában lép pályára a labdarúgó NB III hatodik játéknapján

Vármegyei csapataink közül a kiesőzónában lévő Komárom a Budaörs ellen mérkőzik meg a harmadosztályban. A labdarúgó NB III hatodik fordulója következik.
Labdarúgó NB III: a Komárom VSE első bajnoki győzelmére hajt az új szezonban
Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: győzelmi kényszerben a KVSE

A továbbra is nyeretlen Komárom az előző fordulóban hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Puskás Akadémia II-től és a 15., utolsó előtti helyre esett vissza.

A KVSE-nek ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a hetedik helyen álló, stabil középcsapatnak számító Budaörs vendége lesz. Horváth Csaba együttesének égető szüksége van első győzelme megszerzésére, amely korántsem tűnik egyszerű feladatnak.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Budaörs–Komárom VSE

Budaörs, vasárnap, 17.30.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu