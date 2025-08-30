1 órája
Veszprémben őrizné meg hibátlan mérlegét a Dorog
A hatodik forduló következik a harmadosztályú pontvadászatban. A remek formában lévő Dorog Veszprémbe látogat a labdarúgó NB III-ban.
Nikházi Márk együttese sorozatban hatodik győzelmére hajt a 16 csapatot felvonultató harmadosztályú pontvadászatban. Az előző idényben bronzérmes Veszprém otthonában lép pályára a Dorogi FC a labdarúgó NB III hatodik fordulójában.
Labdarúgó NB III: a Dorog megőrizné második pozícióját
A Dorog a hétközi fordulóban 4–0-ra verte a Pápát, így száz százalékos teljesítménnyel továbbra is a második helyen áll, mindössze rosszabb gólkülönbséggel az előző idény végén a másodosztályból kipottyant Gyirmót mögé szorulva.
Nikházi Márk együttese ismét Veszprém vármegyei riválissal méri össze erejét, ezúttal azonban várhatóan jóval nehezebb dolga lesz, hiszen a Veszprém (amely az előző körben veszítette el veretlenségét) az ötödik helyen áll.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló
VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC
Veszprém, vasárnap, 17.30.