Veszprémben őrizné meg hibátlan mérlegét a Dorog

Nikházi Márk együttese sorozatban hatodik győzelmére hajt a 16 csapatot felvonultató harmadosztályú pontvadászatban. Az előző idényben bronzérmes Veszprém otthonában lép pályára a Dorogi FC a labdarúgó NB III hatodik fordulójában.

Labdarúgó NB III: Nikházi Márk együttese bomba formában van

Forrás: Dorog Város Önkormányzata/Facebook

A Dorog a hétközi fordulóban 4–0-ra verte a Pápát, így száz százalékos teljesítménnyel továbbra is a második helyen áll, mindössze rosszabb gólkülönbséggel az előző idény végén a másodosztályból kipottyant Gyirmót mögé szorulva.

Nikházi Márk együttese ismét Veszprém vármegyei riválissal méri össze erejét, ezúttal azonban várhatóan jóval nehezebb dolga lesz, hiszen a Veszprém (amely az előző körben veszítette el veretlenségét) az ötödik helyen áll.