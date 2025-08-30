augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

1 órája

Veszprémben őrizné meg hibátlan mérlegét a Dorog

Címkék#Dorogi FC#labdarúgó NB III#Nikházi Márk#labdarúgás#Veszprém

A hatodik forduló következik a harmadosztályú pontvadászatban. A remek formában lévő Dorog Veszprémbe látogat a labdarúgó NB III-ban.

Kun Attila

Nikházi Márk együttese sorozatban hatodik győzelmére hajt a 16 csapatot felvonultató harmadosztályú pontvadászatban. Az előző idényben bronzérmes Veszprém otthonában lép pályára a Dorogi FC a labdarúgó NB III hatodik fordulójában.

Labdarúgó NB III: Nikházi Márk együttese bomba formában van
Forrás: Dorog Város Önkormányzata/Facebook

Labdarúgó NB III: a Dorog megőrizné második pozícióját

A Dorog a hétközi fordulóban 4–0-ra verte a Pápát, így száz százalékos teljesítménnyel továbbra is a második helyen áll, mindössze rosszabb gólkülönbséggel az előző idény végén a másodosztályból kipottyant Gyirmót mögé szorulva.

Nikházi Márk együttese ismét Veszprém vármegyei riválissal méri össze erejét, ezúttal azonban várhatóan jóval nehezebb dolga lesz, hiszen a Veszprém (amely az előző körben veszítette el veretlenségét) az ötödik helyen áll.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC

Veszprém, vasárnap, 17.30.

 

