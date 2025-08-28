23 perce
Megőrizte hibátlan mérlegét a Dorog a harmadosztályban
Magabiztos hazai győzelem a harmadosztályú bajnokságban. A Dorog öt forduló után továbbra is hibátlan a labdarúgó NB III-ban.
A Dorog, a Tatabánya és a Zsámbék is diadalmaskodott szerda este a harmadosztályú pontvadászatban. Három vármegyei sikert hozott a labdarúgó NB III hétközi játéknapja.
Labdarúgó NB III: magabiztos dorogi siker
A vendéglátó Dorogi FC végig uralta a Frutti Drink-Perutz FC Pápa elleni összecsapást, amely 4–0-s hazai sikerrel zárult a Buzánszky Jenő Stadionban.
A gólgyártást Székely Ervin indította el a 16. percben (1–0), majd az első játékrész utosó percében a több élvonalbeli csapatnál is megfordult Tischler Patrik duplázta meg a dorogi előnyt (2–0).
A folytatásban is hazai fölény volt
A második játékrészben Klausz Ádám volt eredményes a 61. minutumban, a lőlapra végül Erdey Zsombor is feliratkozott, aki a 73. percben talált be a pápai kapuba.
A Dorog öt forduló után továbbra is hibátlan mérleggel áll a második helyen a 16 csapatot felvonultató bajnokságban. A tabellát jobb gólkülönbségével vezeti a Gyirmót.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló
Dorogi FC– Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4–0 (2–0)
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vezette: Juhász Bálint.
Dorog: Tóth – Barczi, Szamosi (Forgó, 65.), Nagy-Kolozsvári, Horváth, Koman (Erdei, 71.), Dulló, Klausz (Erdey, 65.), Székely, Tischler (Gula, 65.), Erdey (Alarishi, 76.). Edző: Nikházi Márk.
Gólszerzők: Székely (16.), Tischler (45.), Klausz (61.), Erdey (73.).
Az Opus Tigáz Tatabánya és a Zsámbéki SK is győzelemmel zárta a szerdai játéknapot.