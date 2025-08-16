Tovább folytatná hibátlan mérlegét a Dorog, a Zsámbék a pontszerzésre hajt

Három Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű összecsapást rendeznek ezen a hétvégén. A labdarúgó NB III negyedik játéknapján a továbbra is pont nélküli újonc, Ikoba Beton Zsámbék a dobogó második fokán lévő Dorogot látja vendégül. A két csapat legutóbb a 2010-11-es szezonban, az NB III-as bajnokság Duna-csoportjában mérkőzött meg egymással, akkor Janetka Zoltán góljával a dorogiak 1–0-s győzelemnek örülhettek Zsámbékon.

Labdarúgó NB III: a Zsámbéki SK a pontszerzés reményében fogadja a bomba formában lévő Dorogot

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Labdarúgó NB III: első pontjára hajt a Zsámbék

A Zsámbéki SK két idény kihagyás után szerepel ismét a harmadosztályú pontvadászatban, ahol az első három fordulóban pont nélkül maradt.

Bodó László vezetőedző együttese a nyitó körben 6–1-re kikapott Pápán, majd a következő fordulóban 4–2 arányban maradt alul a Veszprémmel szemben.