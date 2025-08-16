1 órája
Tovább folytatná hibátlan mérlegét a Dorog, a Zsámbék a pontszerzésre hajt
Három forduló után dobogós helyen áll a bányászvárosi együttes. A labdarúgó NB III negyedik fordulójában a Dorog Zsámbékra látogat.
Három Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű összecsapást rendeznek ezen a hétvégén. A labdarúgó NB III negyedik játéknapján a továbbra is pont nélküli újonc, Ikoba Beton Zsámbék a dobogó második fokán lévő Dorogot látja vendégül. A két csapat legutóbb a 2010-11-es szezonban, az NB III-as bajnokság Duna-csoportjában mérkőzött meg egymással, akkor Janetka Zoltán góljával a dorogiak 1–0-s győzelemnek örülhettek Zsámbékon.
Labdarúgó NB III: első pontjára hajt a Zsámbék
A Zsámbéki SK két idény kihagyás után szerepel ismét a harmadosztályú pontvadászatban, ahol az első három fordulóban pont nélkül maradt.
Bodó László vezetőedző együttese a nyitó körben 6–1-re kikapott Pápán, majd a következő fordulóban 4–2 arányban maradt alul a Veszprémmel szemben.
A legutóbbi játéknapon az előző idényben sokáig a bajnoki címért harcoló, végül ezüstérmes Bicske egy izgalmas mérkőzésen, 2–1-re legyőzte a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályból frissen feljutó Zsámbékot.
A Zsámbék eddig 4 gólt szerzett és 12 találatot kapott, utóbbi adat jelenleg messze a legrosszabb mutató az NB III Északnyugati csoportjában.
Repülőrajtot vett a Dorog
Az előző idény végén a kiesés elől éppencsak megmenekült Dorogi FC a Budaörs legyőzésével (1–0) nyitott, majd a kupahétvégét követő hétközi fordulóban az Újpest FC II. elleni 2–1-es siker következett.
A harmadik fordulóban Nikházi Márk vezetőedző csapata 2–1-re diadalmaskodott a Haladás ellen, visszavágva a májusi 1–0-s vereségért.
A Dorog három játéknap után kilenc ponttal rosszabb gólkülönbséggel a Gyirmót mögött a második helyen áll a tizenhat együttest felvonultató pontvadászatban.
A Komárom VSE Sopronba, míg az Opus Tigáz Tatabánya Budaörsre látogat vasárnap.
A NB III-as labdarúgó-bajnokság teljes adatbankját EZEN A LINKEN lehet megtekinteni.
Labdarúgás, NB III, 4. forduló
Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC
Zsámbék, Zsámbéki SK Sporttelep, vasárnap, 17.30. Vezeti: Horváth Patrik (Havasi-Németh Kristóf és Kovács Ágoston)