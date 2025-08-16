augusztus 16., szombat

Labdarúgás

1 órája

Tovább folytatná hibátlan mérlegét a Dorog, a Zsámbék a pontszerzésre hajt

Három forduló után dobogós helyen áll a bányászvárosi együttes. A labdarúgó NB III negyedik fordulójában a Dorog Zsámbékra látogat.

Kemma.hu

Három Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű összecsapást rendeznek ezen a hétvégén. A labdarúgó NB III negyedik játéknapján a továbbra is pont nélküli újonc, Ikoba Beton Zsámbék a dobogó második fokán lévő Dorogot látja vendégül. A két csapat legutóbb a 2010-11-es szezonban, az NB III-as bajnokság Duna-csoportjában mérkőzött meg egymással, akkor Janetka Zoltán góljával a dorogiak 1–0-s győzelemnek örülhettek Zsámbékon.

Labdarúgó NB III: a Zsámbéki SK a pontszerzés reményében fogadja a bomba formában lévő Dorogot
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Labdarúgó NB III: első pontjára hajt a Zsámbék

A Zsámbéki SK két idény kihagyás után szerepel ismét a harmadosztályú pontvadászatban, ahol az első három fordulóban pont nélkül maradt.

Bodó László vezetőedző együttese a nyitó körben 6–1-re kikapott Pápán, majd a következő fordulóban 4–2 arányban maradt alul a Veszprémmel szemben.

A legutóbbi játéknapon az előző idényben sokáig a bajnoki címért harcoló, végül ezüstérmes Bicske egy izgalmas mérkőzésen, 2–1-re legyőzte a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályból frissen feljutó Zsámbékot.

A Zsámbék eddig 4 gólt szerzett és 12 találatot kapott, utóbbi adat jelenleg messze a legrosszabb mutató az NB III Északnyugati csoportjában.

Repülőrajtot vett a Dorog

Az előző idény végén a kiesés elől éppencsak megmenekült Dorogi FC a Budaörs legyőzésével (1–0) nyitott, majd a kupahétvégét követő hétközi fordulóban az Újpest FC II. elleni 2–1-es siker következett.

A harmadik fordulóban Nikházi Márk vezetőedző csapata 2–1-re diadalmaskodott a Haladás ellen, visszavágva a májusi 1–0-s vereségért.

A Dorog három játéknap után kilenc ponttal rosszabb gólkülönbséggel a Gyirmót mögött a második helyen áll a tizenhat együttest felvonultató pontvadászatban.

A Komárom VSE Sopronba, míg az Opus Tigáz Tatabánya Budaörsre látogat vasárnap.

A NB III-as labdarúgó-bajnokság teljes adatbankját EZEN A LINKEN lehet megtekinteni.

Labdarúgás, NB III, 4. forduló

Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC

Zsámbék, Zsámbéki SK Sporttelep, vasárnap, 17.30. Vezeti: Horváth Patrik (Havasi-Németh Kristóf és Kovács Ágoston)

 

