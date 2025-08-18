Már nem Klausz László az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője

Klausz László menesztésének hátterében az idény eddigi gyenge szereplése áll: a bajnokságban az első fordulóban aratott győzelem után három vereség következett, aminek eredményeként a csapat jelenleg a 12. helyen áll az NB III. Északnyugati csoportjában – olvasható a klub Facebook-bejegyzésében.

Már nem Klausz László irányítja az Opus Tigáz Tatabánya csapatát

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra



Klausz László fél évig vezette a Tatabányát



A tabellán elfoglalt pozíció komoly lemaradást jelent a kitűzött célokhoz képest, hiszen a bajnoki címtől már kilenc pontra van a csapat. A klub vezetése úgy látta, a folytatáshoz új impulzusokra és irányra van szükség, ezért döntöttek a korábbi klublegenda, a csapatot februárban, még az NB II-ben átvevő szakember szerződésének felbontása mellett. Az átmeneti időszakban Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója irányítja a csapatot.