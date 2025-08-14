Ismét Tatabányán lép pályára az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott

Ismét Komárom-Esztergom vármegyében vendégszerepel a részben hazai rendezésű kontinenstorna dobogósa. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott szeptemberben két felkészülési mérkőzést játszik az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett svéd együttessel.

Kézilabda: a magyar női válogatott szeptemberben Tatabányán lép pályára

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kézilabda: ismét Komárom-Esztergom vármegye lesz a sportág otthona

A magyar nemzeti együttes legutóbb áprilisban lépett pályára a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnokban, akkor a korábbi világbajnok Brazília ellen aratott magabiztos győzelmet. A találkozó előtt a Mol Esztergom klasszisa, Szucsánszki Zita, Cirjenics-Kovacsics Anikó és Tomori Zsuzsanna ünnepélyes körülmények között vonult vissza a válogatottságtól.

A tatabányai szurkolók jó eséllyel testközelből láthatják majd az esztergomi női kézilabda-csapatban szereplő Faragó Leát és Herczeg Lilit.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány blogjában a magyar szövetség honlapján úgy fogalmazott: szeptember 18-án, csütörtökön zárt kapus mérkőzésen, míg 20-án, szombaton Tatabányán már nézők előtt mérkőzik meg a nemzeti csapat a skandináv riválissal.

Nemzetközi tornával hangolnak

A válogatott a folytatásban az Eurokupában szerepel. Október 16-án, csütörtökön Nagykanizsán fogadja Törökországot, majd 19-én, vasárnap Prágában lép pályára Csehország ellen. A csoport negyedik tagja Dánia lesz, míg a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

A négyesek első két helyezettje jut az első ízben megrendezett, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

Norvégiában végzik a finomhangolást

A magyar együttes novemberben a norvégiai Strauméban vesz részt felkészülési tornán, a világbajnokság előtt, ahol a házigazdák mellett a spanyol és a szerb válogatottal is megmérkőzik. A négyfős minitornára november 20. és 23. között kerül sor.