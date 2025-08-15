augusztus 15., péntek

Kézilabda

1 órája

Dráma a köbön: az utolsó másodpercben kapott ki a tatabányai játékossal felálló magyar válogatott a vb-n

Címkék#MOL Tatabánya KC#Kék Tigrisek#magyar férfi kézilabda-válogatott#Utánpótlássport#Eklemovic Márkó#kézilabda

Az utolsó támadáson múlt... Az 5–8. helyért folytathatja a magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott az egyiptomi U19-es vb-n, miután a negyeddöntőben 32–31-re kikapott Németországtól.

Kemma.hu

Egy hajszálra volt a legjobb négytől a magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott a korosztályos világbajnokságon. Gulyás István szövetségi edző együttese 32–31 arányban alulmaradt a németek elleni negyeddöntőben a Kairóban megrendezett kézilabda utánpótlás-világversenyen. A nemzeti együttesben pályára lépett Eklemovic Márkó, aki a Mol Tatabánya játékosa. A mindössze 17 éves irányító 2024 októbere óta a több játékidő és fejlődés érdekében kölcsönszerződéssel a balatonboglári NEKA együttesében pallérozódik. 

Kézilabda: Eklemovics Márkó (balra) hét gólt szerzett a németek elleni negyeddöntőben
Fotó: Sasa Pahic Szabo / Forrás: Kolektiff

Kézilabda: remek tatabányai szereplés

A mérkőzés elején a Kék Tigrisek reménysége, Eklemovic révén a magyarok szereztek vezetést, azonban a találkozó jelentős részében a német együttes volt előnyben, a félidőben 15–14-es előnnyel vonultak be a felek az öltözőbe.

A dudaszó előtt alig egy perccel még két gól volt a rivális előnye, ám Gulyás István szövetségi edző együttese két gyors góllal egyenlített. 

Az utolsó szó azonban a németeké lett, akik az utolsó pillanatokban a meccs legeredményesebb játékosa, Jan Grüner nyolcadik találatával kiharcolták az elődöntőbe jutást.

Csak egyszer vezettünk

Magyarország csupán két alkalommal vezetett a mérkőzésen: az első gól után, majd a 27. percben 14–13-ra.

A magyar csapatból Balogh Ádám nyolc lövést védett, Eklemovic Márkó hét, Fazekas Máté pedig hat gólt szerzett.

Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi edzője: – Nehéz mit mondani, egy ilyen egygólos vereség után, csalódottak vagyunk. Küzdelmes meccset játszottunk, ilyenkor még kavarognak a gondolatok és az indulatok, de nyugodtnak kell maradnunk, hiszen nyertünk már mi is így jó néhány összecsapást. Sok gyengébb teljesítmény volt a csapatban, és ha tisztán tekintek a találkozóra, végig mi mentünk az eredmény után. Igaz, még a legvégén ki tudtunk egyenlíteni, küzdöttünk, de nagyon sok taktikai hibát vétettünk, ez bosszantó. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani és a lehető legtöbbet kihozni a még ránk váró két meccsből.

Az 5–8. helyért vívott összecsapáson Izland lesz a mieink ellenfele, mégpedig magyar idő szerint pénteken 16.30-tól. Vasárnap délelőtt aztán a hetedik vagy az ötödik pozíció megszerzése lehet a cél.

A magyar csapat legjobb eredménye ebben a korosztályban az ötödik helyezés, mégpedig a 2019-es vb-ről.

Kézilabda, U19-es férfi világbajnokság, negyeddöntő

Németország–Magyarország 32–31 (15–14)
Kairó, játékvezetők: Borge, Nygren (norvégok).

Németország: Durmic, Knaack 1 (kapusok), Ankermann 3, Genz, Grüner 8 (3), Hensen 2, Heydecke 1, Kleinsteuber 3 (2), Paulicks, Reichardt 2, Scherbaum, Schmid 3, Schröder 6, Stehl 2, Strobel 1, Voss. Edző: Erik Wudtke.
Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 4 (1), Eklemovic 7 (2), Fazekas 6 (2), Furka, Gáncs-Pető 2, Hoffmann 1, Horváth-Garaba, Józsa, Kucsera, Lendvai 2, Mészáros 4, Racskó, Szujó 4, Szökrényes 1. Edző: Gulyás István.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 7/5, ill. 7/5.

A magyar válogatott kerete:

  • Kapusok: Balogh Ádám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC)
  • Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy)
  • Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK)
  • Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC)
  • Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT),
  • Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged)
  • Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK)

Szövetségi edző: Gulyás István

 

