Dráma a köbön: az utolsó másodpercben kapott ki a tatabányai játékossal felálló magyar válogatott a vb-n

Egy hajszálra volt a legjobb négytől a magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott a korosztályos világbajnokságon. Gulyás István szövetségi edző együttese 32–31 arányban alulmaradt a németek elleni negyeddöntőben a Kairóban megrendezett kézilabda utánpótlás-világversenyen. A nemzeti együttesben pályára lépett Eklemovic Márkó, aki a Mol Tatabánya játékosa. A mindössze 17 éves irányító 2024 októbere óta a több játékidő és fejlődés érdekében kölcsönszerződéssel a balatonboglári NEKA együttesében pallérozódik.

Kézilabda: Eklemovics Márkó (balra) hét gólt szerzett a németek elleni negyeddöntőben

Fotó: Sasa Pahic Szabo / Forrás: Kolektiff

Kézilabda: remek tatabányai szereplés

A mérkőzés elején a Kék Tigrisek reménysége, Eklemovic révén a magyarok szereztek vezetést, azonban a találkozó jelentős részében a német együttes volt előnyben, a félidőben 15–14-es előnnyel vonultak be a felek az öltözőbe.

A dudaszó előtt alig egy perccel még két gól volt a rivális előnye, ám Gulyás István szövetségi edző együttese két gyors góllal egyenlített.

Az utolsó szó azonban a németeké lett, akik az utolsó pillanatokban a meccs legeredményesebb játékosa, Jan Grüner nyolcadik találatával kiharcolták az elődöntőbe jutást.

Csak egyszer vezettünk

Magyarország csupán két alkalommal vezetett a mérkőzésen: az első gól után, majd a 27. percben 14–13-ra.

A magyar csapatból Balogh Ádám nyolc lövést védett, Eklemovic Márkó hét, Fazekas Máté pedig hat gólt szerzett.

Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi edzője: – Nehéz mit mondani, egy ilyen egygólos vereség után, csalódottak vagyunk. Küzdelmes meccset játszottunk, ilyenkor még kavarognak a gondolatok és az indulatok, de nyugodtnak kell maradnunk, hiszen nyertünk már mi is így jó néhány összecsapást. Sok gyengébb teljesítmény volt a csapatban, és ha tisztán tekintek a találkozóra, végig mi mentünk az eredmény után. Igaz, még a legvégén ki tudtunk egyenlíteni, küzdöttünk, de nagyon sok taktikai hibát vétettünk, ez bosszantó. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani és a lehető legtöbbet kihozni a még ránk váró két meccsből.

Az 5–8. helyért vívott összecsapáson Izland lesz a mieink ellenfele, mégpedig magyar idő szerint pénteken 16.30-tól. Vasárnap délelőtt aztán a hetedik vagy az ötödik pozíció megszerzése lehet a cél.