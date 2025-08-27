„Életem legnagyobb kihívása volt” – értékelte világbajnoki szereplését az esztergomi kajakkirálynő

Több mint remekül helyt álltak Kopasz Bálinték az év legfontosabb világversenyén, az olaszországi regattán. A magyar csapat hat arany-, két ezüst-, és öt bronzéremmel az összesített éremtáblázat élén zárt a milánói kajak-kenu-vb-n. Az esztergomi születésű Csikós Zsóka mindhárom számában döntőt evezett: egy arannyal, egy bronzzal és egy ötödik helyezéssel lett gazdagabb élete első felnőtt síkvízi világversenyén, mellyel a magyar kajakosok közül a legjobb eredménylistát szállította.

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: Magyar Kajak-Kenu Szövetség/Facebook

Kajak-kenu-vb: Csikós Zsóka két érmet nyert Milánóban

A női kajakosok közül a júniusban, Racicében három Eb-győzelmet arató Csikós Zsóka szerepelt a legjobban, aki 1000 méteren nyert, az olimpiai számban, 500 méteren pedig harmadik lett. Harmadik számában, 5000 méteren kormányhiba miatt nem volt esélye az éremszerzésre, de így is a bravúros ötödik helyet szerezte meg.

– Mind a három döntő valamiért jó a lelkemnek. Az 1000 méteren szerzett aranyérem az első világbajnoki címem síkvízen, 500 méter az olimpiai táv, az 5000 méter pedig egy külön történet. Utóbbit, ahogy végigcsináltam, az számomra egy teljesen másfajta siker, sosem nehezítettem még meg így a saját dolgomat – mondta az esztergomi kajakkirálynő.

Az esztergomi lány felidézte a világbajnoki aranyérmes pályáját

Szép emlék, de fájdalmas. Nagyon fájt az a futam arra számítottam, hogy kétszeres világkupagyőztes Aimee Fisherrel fogunk egy jót versenyezni, aztán végül az ausztrál (Alyssa Buck – a szerk.) nagyon bekezdett, 500-ig azért már éreztem, hogy ez egy erős idő lesz, ha végig így haladunk, úgyhogy próbáltam egy kicsit a közepén jobban visszavenni.

– Az utolsó 200-nál már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor még egyet indítottam és ott tudtam átvenni a vezetést. Kétszer felakadtam közben, mert hínáros volt a pálya. Nagyon örültem neki, hogy nyerni tudtam – emlékezett vissza pályafutása első vb-címére a 24 éves kajakos.

Az ötkarikás programban szereplő versenyszámban - 500 méteren - a harmadik helyen evezett célba.

Nagyon sokat jelent számomra a bronzérem, egyre jobban szeretek és tudok 500 métert menni. A pálya felépítése az hasonló volt, mint az Eb-n. Kicsit ott erősebb volt az első fele a futamnak, ahhoz képest viszont nagyobbat tudtam indítani most a vb-n.

Hozzátette, hogy egyelőre még nem olimpiai szemüveggel ült hajóba az olaszországi világversenyen.