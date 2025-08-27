58 perce
„Életem legnagyobb kihívása volt” – értékelte világbajnoki szereplését az esztergomi kajakkirálynő
Taroltak a magyar versenyzők az észak-olaszországi metropoliszban. A magyar csapat összesen 13 éremmel lett gazdagabb a milánói kajak-kenu-vb-n. A világversenyt követően Csikós Zsókával beszélgettünk.
Több mint remekül helyt álltak Kopasz Bálinték az év legfontosabb világversenyén, az olaszországi regattán. A magyar csapat hat arany-, két ezüst-, és öt bronzéremmel az összesített éremtáblázat élén zárt a milánói kajak-kenu-vb-n. Az esztergomi születésű Csikós Zsóka mindhárom számában döntőt evezett: egy arannyal, egy bronzzal és egy ötödik helyezéssel lett gazdagabb élete első felnőtt síkvízi világversenyén, mellyel a magyar kajakosok közül a legjobb eredménylistát szállította.
Kajak-kenu-vb: Csikós Zsóka két érmet nyert Milánóban
A női kajakosok közül a júniusban, Racicében három Eb-győzelmet arató Csikós Zsóka szerepelt a legjobban, aki 1000 méteren nyert, az olimpiai számban, 500 méteren pedig harmadik lett. Harmadik számában, 5000 méteren kormányhiba miatt nem volt esélye az éremszerzésre, de így is a bravúros ötödik helyet szerezte meg.
– Mind a három döntő valamiért jó a lelkemnek. Az 1000 méteren szerzett aranyérem az első világbajnoki címem síkvízen, 500 méter az olimpiai táv, az 5000 méter pedig egy külön történet. Utóbbit, ahogy végigcsináltam, az számomra egy teljesen másfajta siker, sosem nehezítettem még meg így a saját dolgomat – mondta az esztergomi kajakkirálynő.
Az esztergomi lány felidézte a világbajnoki aranyérmes pályáját
Szép emlék, de fájdalmas. Nagyon fájt az a futam arra számítottam, hogy kétszeres világkupagyőztes Aimee Fisherrel fogunk egy jót versenyezni, aztán végül az ausztrál (Alyssa Buck – a szerk.) nagyon bekezdett, 500-ig azért már éreztem, hogy ez egy erős idő lesz, ha végig így haladunk, úgyhogy próbáltam egy kicsit a közepén jobban visszavenni.
– Az utolsó 200-nál már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor még egyet indítottam és ott tudtam átvenni a vezetést. Kétszer felakadtam közben, mert hínáros volt a pálya. Nagyon örültem neki, hogy nyerni tudtam – emlékezett vissza pályafutása első vb-címére a 24 éves kajakos.
Az ötkarikás programban szereplő versenyszámban - 500 méteren - a harmadik helyen evezett célba.
Nagyon sokat jelent számomra a bronzérem, egyre jobban szeretek és tudok 500 métert menni. A pálya felépítése az hasonló volt, mint az Eb-n. Kicsit ott erősebb volt az első fele a futamnak, ahhoz képest viszont nagyobbat tudtam indítani most a vb-n.
Hozzátette, hogy egyelőre még nem olimpiai szemüveggel ült hajóba az olaszországi világversenyen.
Csikós Zsóka: életem legnagyobb kihívása volt
A leghosszabb távon komolyabb problémákba ütközött a vízen, mindennek ellenére az ötödik helyen ért célba.
Életem egyik legnagyobb kihívása volt az 5000 méteres döntő. Amikor megláttam, hogy szétment a kormányom, akkor egy kicsit le is ültem, körülbelül tíz másodperc volt, mire észbe kaptam és eldöntöttem, hogy végigcsinálom, vagy kiszállok. Kimentem a parthoz és megnéztem a kormányt, láttam, hogy simán tudok még vele versenyezni. Teljesen egyenesen ugyan nem tudtam visszarakni, de használható volt.
– magyarázta a problémát vármegyénk büszkesége.
– Úgy voltam vele, hogy megyek tovább, amíg tudok és ha meg tudok előzni embereket és van értelme, akkor végigcsinálom, ha nem, akkor pedig kiszállok. Szerencsére folyamatosan, körről körre zárkóztam egyre feljebb (a 18. helyről - a szerk.).
Irány Győr!
Csikós jövő héten a győri maratoni világbajnokságon, a rövid körös versenyszámban áll rajthoz, ezzel zárul számára az idei szezon.
– Győr egy nagyon szuper város, korábban már két maratoni vb-nek is otthont adott. Nagyon szeretem ezt a pályát, alig várom a viadalt.
Esztergom büszkeségét arra kértük, hogy jellemezze magát, mint versenyzőt.
Mentálisan erősnek tartom magam és szeretek a végén feljövő hajó lenni
– tette hozzá mosolyogva Csikós, akinek a vb után még a városnézésre is volt ideje Milánóban.
A jövő évi felnőtt síkvízi világbajnokságnak a lengyelországi Poznan ad majd otthont.
Kajak-kenu-vb, a magyar csapat érmes helyezései
- Aranyérmek:
Csikós Zsóka – női K-1 1000 m
Csizmadia Kolos – férfi K-1 200 m
Kopasz Bálint – férfi K-1 1000 m
Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel – férfi C-4 1000 m
Kurucz Levente, Nádas Bence – férfi K-2 500 m
Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia – női C-4 500 m
- Ezüstérmek:
Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor – férfi K-4 1000 m
Varga Ádám – férfi K-1 500 m
- Bronzérmek:
Adolf Balázs – férfi C-1 1000 m
Kollár Kristóf, Juhász István – férfi C-2 500 m
Csikós Zsóka – női K1-500 m
Varga Ádám – férfi K-1 5000 m
Csorba Zsófia – női C-1 5000 m
Magyarország és az esztergomi kajakkirálynő a világ tetején - véget ért a világbajnokság