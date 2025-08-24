augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Kajak-kenu

42 perce

Magyarország és az esztergomi kajakkirálynő a világ tetején - véget ért a világbajnokság

A magyar csapat tarolt az olaszországi világversenyen. Vármegyénket Csikós Zsóka és Kiss Blanka képviselte az olaszországi világversenyen, előbbi élete első felnőtt világbajnokságán egy arany-, és egy bronzérmet nyert és egy ötödik helyezést szerzett, míg utóbbi nem jutott döntőbe a kajak-kenu vb-n.

Luter Márk

Kiemelkedően szerepelt a magyar csapat a milánói regattán. A vasárnapi napon két arany-, egy ezüst-, és három bronzérmet lapátoltak össze honfitársaink az olaszországi kajak-kenu vb-n. Komárom-Esztergom vármegyét az esztergomi születésű, háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka és a nyergesújfalui Kiss Blanka képviselte a vasárnap véget ért világversenyen.

Kajak-kenu vb: Csikós Zsóka két érmet szerzett az olaszországi világversenyen
Fotó: Szalmás Péter / Forrás: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kajak-kenu vb: ez történt vasárnap 

A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben két harmadik helyet szerzett a küldöttség: Csorba Zsófia a kenusoknál, Varga Ádám a kajakosoknál lett bronzérmes. Mindketten két éremmel zártak, előbbi a négyessel első lett, utóbbi 500 méter egyesben másodikként zárt.

A délelőtti programban a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia alkotta kenu négyes és a Kurucz Levente, Nádas Bence kajak kettes diadalmaskodott 500 méteren. Varga Ádám ezüstérmet szerzett kajak egyes 500 méteren, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmes lett 500 méteren.

A szombati nap Tokió ötkarikás bajnokáról szólt. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok kajakos, Kopasz Bálint nagyszerű hajrával diadalmaskodott az 1000 méteres királyszámban, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka. A teljesség igénye nélkül Csizmadia Kolos ugyancsak aranyérmes lett C1-200 méteren.

Így szerepeltek vármegyei versenyzőink

Csikós Zsóka drámai körülmények között, hősies küzdelemben ötödikként ért célba K1 5000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapján. 

A 24 éves versenyző az M4 Sport információi szerint az első futószakaszon odaütötte a hajóját a platformhoz és ki kellett jönnie a partra, hogy kézzel megigazítsa a kormányát, emiatt az első helyről kellet kiállnia. Az esztergomi születésű versenyző a 18. helyről egészen az ötödik helyig küzdötte fel magát a folytatásban.

Mórocz István és Tóth Petra tanítványa a viadal korábbi napjain nagyszerűen teljesített: K1 1000 méteren arany, a K1 500 méteres olimpiai versenyszámban pedig bronzérmet szerzett.

A nyergesi lány kőkemény futamban maradt le a vb-döntőről

A nyergesújfalui Kiss Blanka és Lucz Anna összeállítású női kajak-kettes a szombati középfutamban a negyedik helyen végzett és mivel csak a legjobb három jutott tovább, így a magyar egység lemaradt az A-döntőről és a B-jelű fináléban folytatta szereplését, melyben nem talált legyőzőre.

A szombat délelőtti futam az Európa-bajnok lengyel egység sikerével zárult, másodikként a németek, míg harmadikként az olimpiai címvédő új-zélandiak eveztek célba.

A magyar kettős a júniusi, csehországi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.

A magyar versenyzők 13 éremmel, 6 arannyal, 2 ezüsttel és 5 bronzzal az összesített éremtáblázat élén zárták a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot.

 

