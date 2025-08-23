26 perce
„Olimpiai számban dobogózni fantasztikus” - az esztergomi kajakkirálynő ismét robbantott a vb-n
Kopasz Bálint remek versenyzéssel győzött a milánói világversenyen. Szombaton további három érmet szereztek a magyarok a kajak-kenu vb-n: nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett.
Remek napot zárt a magyar küldöttség az olaszországi világversenyen. Kopasz Bálint és a férfi kenu-négyes révén két aranyéremnek örülhettünk a szombat délutáni döntőkben, Csikós Zsóka és Adolf Balázs pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel a milánói kajak-kenu vb-n. Paraversenyzőink további két medáliát szállítottak a döntők második napján.
Kajak-kenu vb: újabb esztergomi érem
Komárom-Esztergom vármegyei érdekeltségű versenyzőknek is szurkolhattunk a vb szombati versenynapján, ugyanis az esztergomi születésű Csikós Zsóka és a nyergesújfalui illetőségű Kiss Blanka is hajóba ült.
Az élete első felnőtt vb-jén szereplő Csikós az 1000 méteren aratott pénteki sikerét követően az 500 méteres olimpiai versenyszámban a lengyel Pulawska és az ausztrál Drobot mögött fantasztikus hajrát kivágva a harmadik helyet csípte meg. A 24 éves magyar versenyző valamivel több mint fél másodpercre volt az aranyéremtől, míg az ezüsttől alig egy tizedmásodperc választotta el az oldalszeles pályán.
Először azt hittem, hogy második vagyok, de aztán kiderült, hogy harmadik. Nem baj, olimpiai számban dobogózni szerintem fantasztikus. Örültem, hogy az ausztrál ment az egyik oldalalom, a lengyel pedig a másikon. Talán másokat meglepett, de én számítottam arra, hogy az ausztrál ellenfelem jó lesz, követtem a szereplését. Azt is gondoltam, hogy Anna (Pulawska) vissza szeretne vágni az Eb-ért. Én próbáltam hasonló taktikával menni, mint akkor, és igazából bejött, mert most is jó eredményt tudtam vele elérni.
– fogalmazott a döntőt követően Mórocz István és Tóth Petra tanítványa a Magyar Kajak-kenu szövetség oldalán.
A Szolnoki Kajak-Kenu Klub háromszoros Európa-bajnoka a vasárnapi zárónapon az 5000 méteres döntőben lesz érdekelt. A futamot 15.15-kor lövik el.
Magyar éremeső szombaton
Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok kajakos, Kopasz Bálint nagyszerű hajrával diadalmaskodott az 1000 méteres királyszámban, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka.
A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu-négyes 500 méteren szerzett aranyérmet. Magyar egység legutóbb 2007-ben győzött ebben a számban.
Az 5000 méteren világ-, és Európa-bajnok Adolf Balázs C1-1000 méteren szerzett bronzérmet.
Délelőtt Kiss Péter Pál aranyérmet szerzett 200 méteren a KL1-es kategóriában. A kétszeres paralimpiai bajnok pályafutása ötödik vb-aranyérmét zsebelte be ezen a távon. A délután egyetlen para döntőjében a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin második lett a KL2-es kategóriában, 200 méteren.
A magyar csapat öt arany-, két ezüst-, és két bronzéremmel vezeti az összesített éremtáblázatot.
Kőkemény futam, nincs döntő
A nyergesújfalui Kiss Blanka és Lucz Anna összeállítású női kajak-kettes a szombati középfutamban a negyedik helyen végzett és mivel csak a legjobb három jutott tovább, így a magyar egység lemaradt az A-döntőről és a B-jelű fináléban folytatja szereplését.
A szombat délelőtti futam az Európa-bajnok lengyel egység sikerével zárult, másodikként a németek, míg harmadikként az olimpiai címvédő új-zélandiak eveztek célba.
A magyar kettős a júniusi, csehországi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.
Kajak-kenu vb, Milánó
- férfiak:
K-1 1000 m, világbajnok:
Kopasz Bálint 3:25.50 perc
2. Thomas Green (Ausztrália) 3:25.68
3. Fernando Pimenta (Portugália) 3:26.16
C-1 1000 m, világbajnok:
Martin Fuksa (Csehország) 3:46.09 p
2. Sztefanosz Dimopulosz (Görögország) 3:47.92
3. Adolf Balázs 3:49.40
C-4 500 m, világbajnok:
Magyarország (Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel) 1:30.38 p
2. Spanyolország (Daniel Grijalba, Martin Jacome Couto, Manuel Fontan, Adrian Sieiro) 1:31.15
3. Fehéroroszország (Ilja Verascsaka, Sztanyiszlav Szavelju, Vlagyiszlav Palesko, Danyila Verascsaka) 1:31.45
- nők,
K-1 500 m, világbajnok:
Anna Pulawska (Lengyelország) 1:49.30 p
2. Natalia Drobot (Ausztrália) 1:49.73
3. Csikós Zsóka 1:49.84
C-1 500 m, világbajnok:
Ludmila Luzan (Ukrajna) 2:01.27 p
2. Katie Vincent (Kanada) 2:02.50
3. Maria Corbera (Spanyolország) 2:04.73
4. Opavszky Réka 2:05.43
C-2 200 m, világbajnok:
Ludmila Luzan, Irina Fedoriv (Ukrajna) 41.87 másodperc
2. Julija Truskina, Inna Negyelkina (Fehéroroszország) 42.59
3. Audrey Harper, Andreea Ghizila (Egyesült Államok) 42.78
...5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 43.11
