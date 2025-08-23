„Olimpiai számban dobogózni fantasztikus” - az esztergomi kajakkirálynő ismét robbantott a vb-n

Remek napot zárt a magyar küldöttség az olaszországi világversenyen. Kopasz Bálint és a férfi kenu-négyes révén két aranyéremnek örülhettünk a szombat délutáni döntőkben, Csikós Zsóka és Adolf Balázs pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel a milánói kajak-kenu vb-n. Paraversenyzőink további két medáliát szállítottak a döntők második napján.

Kajak-kenu vb: az esztergomi születésű Csikós Zsóka két számban két érmet nyert az olaszországi világversenyen

Fotó: Szalmás Péter / Forrás: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kajak-kenu vb: újabb esztergomi érem

Komárom-Esztergom vármegyei érdekeltségű versenyzőknek is szurkolhattunk a vb szombati versenynapján, ugyanis az esztergomi születésű Csikós Zsóka és a nyergesújfalui illetőségű Kiss Blanka is hajóba ült.

Az élete első felnőtt vb-jén szereplő Csikós az 1000 méteren aratott pénteki sikerét követően az 500 méteres olimpiai versenyszámban a lengyel Pulawska és az ausztrál Drobot mögött fantasztikus hajrát kivágva a harmadik helyet csípte meg. A 24 éves magyar versenyző valamivel több mint fél másodpercre volt az aranyéremtől, míg az ezüsttől alig egy tizedmásodperc választotta el az oldalszeles pályán.

Először azt hittem, hogy második vagyok, de aztán kiderült, hogy harmadik. Nem baj, olimpiai számban dobogózni szerintem fantasztikus. Örültem, hogy az ausztrál ment az egyik oldalalom, a lengyel pedig a másikon. Talán másokat meglepett, de én számítottam arra, hogy az ausztrál ellenfelem jó lesz, követtem a szereplését. Azt is gondoltam, hogy Anna (Pulawska) vissza szeretne vágni az Eb-ért. Én próbáltam hasonló taktikával menni, mint akkor, és igazából bejött, mert most is jó eredményt tudtam vele elérni.

– fogalmazott a döntőt követően Mórocz István és Tóth Petra tanítványa a Magyar Kajak-kenu szövetség oldalán.

A Szolnoki Kajak-Kenu Klub háromszoros Európa-bajnoka a vasárnapi zárónapon az 5000 méteres döntőben lesz érdekelt. A futamot 15.15-kor lövik el.

Magyar éremeső szombaton

Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok kajakos, Kopasz Bálint nagyszerű hajrával diadalmaskodott az 1000 méteres királyszámban, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka.

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu-négyes 500 méteren szerzett aranyérmet. Magyar egység legutóbb 2007-ben győzött ebben a számban.

Az 5000 méteren világ-, és Európa-bajnok Adolf Balázs C1-1000 méteren szerzett bronzérmet.