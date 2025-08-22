„Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam” - csodálatos esztergomi aranyérem a kajak-kenu vb-n

Magyar szempontból remekül indult a Milánóban megrendezett világverseny. Az esztergomi születésű Csikós Zsóka remek hajrával - ausztrál Alyssa Buckot megelőzve - aranyérmet szerzett az Olaszországban zajló kajak-kenu vb-n.

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kajak-kenu vb: az esztergomi lány megadta az alaphangot

A háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsókáé volt az első magyar aranyérem az olaszországi világversenyen. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője remekül indította második idei világversenyét.

– Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam – kezdte értékelését a friss világbajnok.

Közben néhányszor fel is akadtam a hínárokra, vicces verseny volt. Szerettem volna jó időt menni, ehhez egy erős első ötszázra volt szükségem, és elég erősre is sikerült szerintem. Utána próbáltam visszavenni és bíztam benne, hogy az utolsó kétszázam erős lesz, ezt sokat gyakoroltuk az edzéseken.

– Eléggé meglepett, hogy Fisher nem jött velünk, azt gondoltam, hogy a közepét jobban fogja bírni. Maradt az ausztrál és amikor már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor ráindítottam még egyet, akkor vettem át a vezetést.

„Magasan van a léc” - a vármegyei kajakos az új kihívásokról

A 24 éves Csikós a mai napon 14 óra 41 perckor 500 méter egyesben, azaz olimpiai számban lesz érdekelt a döntőben, vasárnap délután pedig az 5000 méter vár szűkebb hazánk kitűnőségére.

Most már magasan van a léc. Nem mondom, hogy ötszázon is nyernem kell, de nyilván szeretnék ott lenni az élmezőnyben

– zárta gondolatait Komárom-Esztergom vármegye büszkesége.

Szombat délelőtt a nyergesújfalui Kiss Blanka Lucz Annával ül egy hajóba a kajak-kettesek 500 méteres középfutamában. A futamot 10 óra 40 perckor lövik el. A szám döntőjét vasárnap délelőtt rendezik.

Három magyar érem a nyitányon

További két magyar éremnek örülhettünk Milánóban, ugyanis Csizmadia Kolos imponáló fölénnyel kenu-egyes 200 méteren, míg az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású férfi kajak-négyes Portugália mögött lett ezüstérmes.

A friss Európa-bajnok, Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese alkotta női kajak négyes kellemetlen meglepetésre csak hetedik lett a vb-döntőben.

A vasárnapig tartó milánói kajak-kenu vb-t élőben közvetíti az M4 Sport.