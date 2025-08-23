29 perce
Mutatjuk, mikor és hol szurkolhatunk Jackl Viviennek az úszó-világbajnokságon!
A tatabányai csodatinire egy utolsó futam vár a junior úszó vb-n. Jackl Vivien 1500 méteres gyorsúszásban javítana a romániai korosztályos világversenyen.
A felnőtt és kétszeres junior Európa-bajnok Jackl Vivien révén Komárom-Esztergom vármegyei versenyzőének is szurkolhatunk a romániai Otopeniben megrendezett korosztályos világbajnokságon. Tatabánya büszkesége a leghosszabb medencés úszószámban áll rajtkőre ma délután.
Jackl Vivien eddig nem szerzett érmet
A Budapesti Honvéd SE visszafogott formában lévő 16 éves fiatal reménysége a keddi nyitónapon a hetedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban.
A szingapúri felnőtt vb-n is szerepelt 16 éves magyar versenyző az előfutamok során 4:43.69 perces időt úszott, mellyel hatodikként került a fináléba, ott viszont nem tudott javítani, 4:44.42-vel csapott célba.
Vivi szerdán 800 gyorson a 14. lett, így lemaradt a nyolcas döntőről.
A Tatabányai Vízmű SE (TVSE) korábbi sportolója és Kocsis Márta egykori tanítványa a fővárosban Shane Tusup és Hutkai Dániel edzésmódszereivel készült fel az idei év világversenyeire.
Jackl a szám felnőtt Eb-címvédőjeként 1500 gyorson és kétszeres címvédőként 400 vegyesen bronzérmes lett a július elején a szlovákiai Somorján megrendezett junior Európa-bajnokságon. Majd a szingapúri felnőtt vb-n egyik számban sem jutott döntőbe.
Visszafogott magyar szereplés a junior vb-n
A fiatal magyar úszócsapat mindeddig csupán két döntős eredményt tud felmutatni a romániai korosztályos világversenyen.
A 2008-as születésű Jackl 400 vegyesen elért hetedik helye mellett a Szabó Lilla, Kokas Fanni, Szabó Kincső, Kertész Boróka összeállításban érdekelt 4x200 méteres női gyorsváltó jutott fináléba, a kvartett 8:17.23 perccel eredménnyel nyolcadikként zárt.
Ekkor szurkolhatunk Jackl Viviennek!
A junior úszó-világbajnokság szombati döntőit 17 órától az M4 Sport+ élőben közvetíti. Vivi magyar idő szerint 17 óra 2 perckor ugrik medencébe az 1500 gyors leggyorsabb futamában.
A számot időfutam jelleggel bonyolítják le, ami azt jelenti, hogy a délelőtti úgynevezett lassabb futam és a délutáni döntő összesítése alapján alakul ki a táv végeredménye.
