Jackl Vivien újra bizonyított: világszinten is helyt állt a 16 éves tatabányai úszócsillag

Két döntős szerepléssel zárta a még mindig csak 16 éves tatabányai úszó az utánpótlás-világversenyt. Jackl Vivien felnőtt Európa-bajnoki címvédőként a nyolcadik pozícióban csapott célba 1500 méteres gyorsúszásban a romániai Otopeniben megrendezett junior úszó-világbajnokságon.

Fotó: Istvan Derencsenyi / Forrás: European Aquatics

Jackl Vivien messze volt a dobogótól

A felnőtt és kétszeres junior Európa-bajnok Jackl Vivien egy hosszúra nyúlt szezon végén három számot vállalt a vasárnapig tartó junior úszó vb-n. Közülük a leghosszabb medencés úszószám, az 1500 méteres gyorsúszás maradt hátra a menü utolsó fogásaként.

A 2008-as születésű versenyző a délutáni, a négy 16 éves és a négy 18 éves úszót felvonultató leggyorsabb futamba kapott besorolást, melyben 16:39.42 perces időeredménnyel végül nyolcadikként zárt, akárcsak az összesítésben. Ezen a távon nem rendeztek előfutamot.

Ebben a futamban a 18 éves Yang Peiqi révén kínai futamgyőzelem született (16:08.37), míg a dobogóhoz 16:15.40-es eredményre volt szükség, melyet az olasz Emma Vittoria Giannelli repesztett.

Összehasonlításképpen Jackl egyéni rekordja 16:06.37, mellyel olimpiai szintidővel aranyérmet nyert a párizsi olimpiát megelőző tavaly júniusi belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. Ez az idő több mint fél perccel jobb, mint a tavaly nyáron úszott eredménye.

Mindeközben Kakuk Koppány a klasszikus számban, 100 gyorson 14.-ként végzett. A kaposváriak büszkesége 49.83 mp-es idővel nem jutott döntőbe. Ő volt a magyar csapat első elődöntőse a romániai viadalon.

Így szerepelt eddig a vb-n a tatabányai versenyző

A Budapesti Honvéd SE visszafogott formában lévő reménysége a keddi nyitónapon a hetedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban, melyben 2023-ban és 2024-ben legyőzhetetlennek bizonyult a korosztályos Eb-n.

A szingapúri felnőtt vb-n is szerepelt 16 éves magyar versenyző az előfutamok során 4:43.69 perces időt úszott, mellyel hatodikként került a fináléba, ott viszont nem tudott javítani, 4:44.42-vel csapott célba.

Vivi szerdán 800 gyorson a 14. lett, így lemaradt a nyolcas döntőről.