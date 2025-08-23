augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

1 órája

Jackl Vivien újra bizonyított: világszinten is helyt állt a 16 éves tatabányai úszócsillag

Címkék#Kocsis Márta#Utánpótlássport#Hutkai Dániel#Jackl Vivien#Shane Tusup#junior úszó-vb#úszás

A tatabányai reménység lezárta szereplését a junior úszó vb-n. Jackl Vivien nyolcadik lett 1500 gyorson a romániai korosztályos világversenyen.

Luter Márk

Két döntős szerepléssel zárta a még mindig csak 16 éves tatabányai úszó az utánpótlás-világversenyt. Jackl Vivien felnőtt Európa-bajnoki címvédőként a nyolcadik pozícióban csapott célba 1500 méteres gyorsúszásban a romániai Otopeniben megrendezett junior úszó-világbajnokságon.

A tatabányai reménység lezárta szereplését a junior úszó vb-n. Jackl Vivien nyolcadik lett 1500 gyorson a romániai korosztályos világversenyen.
Jackl Vivien egy hetedik és egy nyolcadik hellyel zárta a junior úszó vb-t
Fotó: Istvan Derencsenyi / Forrás: European Aquatics

Jackl Vivien messze volt a dobogótól

A felnőtt és kétszeres junior Európa-bajnok Jackl Vivien egy hosszúra nyúlt szezon végén három számot vállalt a vasárnapig tartó junior úszó vb-n. Közülük a leghosszabb medencés úszószám, az 1500 méteres gyorsúszás maradt hátra a menü utolsó fogásaként.

A 2008-as születésű versenyző a délutáni, a négy 16 éves és a négy 18 éves úszót felvonultató leggyorsabb futamba kapott besorolást, melyben 16:39.42 perces időeredménnyel végül nyolcadikként zárt, akárcsak az összesítésben. Ezen a távon nem rendeztek előfutamot.

Ebben a futamban a 18 éves Yang Peiqi révén kínai futamgyőzelem született (16:08.37), míg a dobogóhoz 16:15.40-es eredményre volt szükség, melyet az olasz Emma Vittoria Giannelli repesztett. 

Összehasonlításképpen Jackl egyéni rekordja 16:06.37, mellyel olimpiai szintidővel aranyérmet nyert a párizsi olimpiát megelőző tavaly júniusi belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. Ez az idő több mint fél perccel jobb, mint a tavaly nyáron úszott eredménye.

Mindeközben Kakuk Koppány a klasszikus számban, 100 gyorson 14.-ként végzett. A kaposváriak büszkesége 49.83 mp-es idővel nem jutott döntőbe. Ő volt a magyar csapat első elődöntőse a romániai viadalon.

Így szerepelt eddig a vb-n a tatabányai versenyző

A Budapesti Honvéd SE visszafogott formában lévő reménysége a keddi nyitónapon a hetedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban, melyben 2023-ban és 2024-ben legyőzhetetlennek bizonyult a korosztályos Eb-n.

A szingapúri felnőtt vb-n is szerepelt 16 éves magyar versenyző az előfutamok során 4:43.69 perces időt úszott, mellyel hatodikként került a fináléba, ott viszont nem tudott javítani, 4:44.42-vel csapott célba.

Vivi szerdán 800 gyorson a 14. lett, így lemaradt a nyolcas döntőről.

Ez történt a szezon korábbi részében

Jackl a szám felnőtt Eb-címvédőjeként 1500 gyorson és kétszeres címvédőként 400 vegyesen bronzérmes lett a július elején a szlovákiai Somorján megrendezett junior Európa-bajnokságon. Alig pár hétten később a szingapúri felnőtt vb-n egyik számban sem jutott döntőbe. 

A Tatabányai Vízmű SE (TVSE) korábbi sportolója és Kocsis Márta egykori tanítványa a fővárosban Shane Tusup és Hutkai Dániel irányításával készült fel a felnőtt és korosztályos világversenyekre.

Jackl alighanem válaszút elé került, ugyanis a 2025-ös nagy versenyek után hamarosan döntenie kell arról, hogy melyik edzőnél folytatja a hatalmas sikerekkel induló pályafutását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu