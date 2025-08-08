Ott vagyunk a középdöntőben: a tatai izlandilovasok ismét megcsinálták a vb-n

Ahogy arról már beszámoltunk, a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület révén hazánk ismét képviselteti magét az Izlandi Lovas Világbajnokságon. Az augusztus 6-i versenynapon a tatai székhelyű egyesület tagja és izlandilovasa, Kremmer Veronika és Ísbjörn vom Vindstaðir a T1 kategóriában indult. Sőt, nem csak indult.

Kremmer Veronika a svjáci izlandilovas világbajnokságon

Forrás: Beküldött

Izlandilovas siker, szombaton jön a folytatás

Az erős mezőnyben, ahogy azt az egyesület elnőkétől, Straubinger Zoltántúl megtudtuk, Vroni, ahogy mindenki hívja be is jutott a középdöntőbe, vagyis a 10 legjobb lovas közé. MIndez azt jelenti, hogy szombaton, augusztus 9-én ismét drukkolhatunk a tatai izlandilovasnak és lovának.

Hajrá Vroni! Hajrá Magyarország!

− tette hozzá az elnök, felidézve, hogy nem ez Vroni első sikere. 2022-ben a Közép-Európa Bajnokságról két éremmel (egy ezüsttel és egy bronzzal) tért haza, 2023-ban a világbajnokságon, kiemelt döntősként ötödik lett, 2024-ben az Izlandilovas Közép-Európa Bajnokságon pedig a tölt (T1) kategóriában a második helyen végzett a fináléban, míg a T4-ben, Neptun vom Vindstaðir-rel a B fináléban a 2. helyen végeztek.

A tölt az izlandi patások specialitása mondhatni: négyütemű oldalirányú jármód, amelyben lényegében rázkódásmentesen lovagolhat az ember.