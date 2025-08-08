augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósport

55 perce

A Hernádi-lányok remekeltek Mezőköveden

Címkék#Ildikó#Kitti#Mezőkövesd#Hernádi#Magyar szlalombajnokság

Újabb sikereket ért el a tatai pilóta két lánya. A Hernádi-lányok ezúttal Matyóföldön versenyeztek.

Petrik József

Mezőkövesden rendezték a Magyar szlalombajnokság negyedik futamát. A házigazdák több mint négy kilométer hosszúra és nagyon gyorsra tervezték a pályát, ami a tatai Hernádi-família autói számára nagyon kedvező volt. A Hernádi-lányok éltek is az eséllyel.
 

Hernádi-lányok: öt trófea a Magyar szlalombajnokság mezőkövesdi futamán
A Hernádi-lányok (balra Kitti, jobbra Ildikó) és édeaspjuk (középen) kitettek magukért Mezőkövesden
Forrás: beküldött

– A második versenyfutam közepén hatalmas vihar érkezett, ezért a szervezők biztonsági okokból egyórás szünetet tartottak – emlékezett vissza a kiváló tatai pilóta és családapa, Hernádi László. 

A zivatar után, a harmadik futamra már csak László kisebbik lánya, Kitti ment fel a pályára, mivel Ildikónak a női kategóriában két futam alapján is megvolt a győzelme. 

 

A Hernádi-lányok öt kupával térhettek haza


– Örömteli, hogy Kitti a nővére mögött állhatott fel a dobogó második fokára, miközben Ildikó a PF3-as kategória második fokát is megszerezte magának. Kitti a juniorok mezőnyében és a PF4-es kategóriában is a második helyen végzett. Így öt nagyon szép serleggel, elégedetten térhettünk haza Matyóföldről – jegyezte meg büszkén az édesapa. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu