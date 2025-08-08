A Hernádi-lányok remekeltek Mezőköveden

Mezőkövesden rendezték a Magyar szlalombajnokság negyedik futamát. A házigazdák több mint négy kilométer hosszúra és nagyon gyorsra tervezték a pályát, ami a tatai Hernádi-família autói számára nagyon kedvező volt. A Hernádi-lányok éltek is az eséllyel.



A Hernádi-lányok (balra Kitti, jobbra Ildikó) és édeaspjuk (középen) kitettek magukért Mezőkövesden

Forrás: beküldött

– A második versenyfutam közepén hatalmas vihar érkezett, ezért a szervezők biztonsági okokból egyórás szünetet tartottak – emlékezett vissza a kiváló tatai pilóta és családapa, Hernádi László.

A zivatar után, a harmadik futamra már csak László kisebbik lánya, Kitti ment fel a pályára, mivel Ildikónak a női kategóriában két futam alapján is megvolt a győzelme.

A Hernádi-lányok öt kupával térhettek haza



– Örömteli, hogy Kitti a nővére mögött állhatott fel a dobogó második fokára, miközben Ildikó a PF3-as kategória második fokát is megszerezte magának. Kitti a juniorok mezőnyében és a PF4-es kategóriában is a második helyen végzett. Így öt nagyon szép serleggel, elégedetten térhettünk haza Matyóföldről – jegyezte meg büszkén az édesapa.

