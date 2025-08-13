augusztus 13., szerda

Atlétika

3 órája

Világrekordtól volt hangos Budapest: Mondo Duplantis bámulatos teljesítményéről beszél a világ

Káprázatos magyar és nemzetközi eredmények születettek a 2023-as budapesti atlétikai-vb helyszínén. A 15. Gyulai Memorial a svéd Mondo Duplantisról szólt, aki pályafutása során tizenharmadszor javította meg a férfi rúdugrás világrekordját.

Luter Márk

Fantasztikus versenyt hozott a kedden megrendezett budapesti egynapos atlétikai-viadal, melynek az elmúlt évtizedben a székesfehérvári Bregyó-közi Regionális Atlétikai Központ adott otthont. A 15. alkalommal megrendezett Gyulai Memorialon a svédek szuperklasszis atlétája, Mondo Duplantis tizenharmadik alkalommal állított fel világrekordot férfi rúdugrásban. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Duplantis mellett a magyar versenyzők is szépen helyt álltak, sőt mi több, magyar csúcsnak és remek teljesítményeknek is tapsolhattunk. Vármegyénket összesen öt sportoló képviselte a Nemzeti Atlétikai Központba (NAK) költözött Gyulai István Memorialon. A hatodik, a távolugrás friss korosztályos Európa-bajnoka, Rózsahegyi Bori (TSC) ezen sorok írójával követte figyelemmel a férfi rúdugrás világcsúcsát.

Gyulai Memorial: Mondo Duplantis 2023 után ismét bevette a Nemzeti Atlétikai Központot
Fotó: Csudai Sándor / Forrás: Magyar Nemzet

Gyulai Memorial: a svéd szupersztárról szólt minden

Az arany kategóriás viadalon a show-t hazai szempontból a kalapácsvetést 83,18 méterrel megnyerő olimpiai ezüst-, és világbajnoki bronzérmes, többszörös Európa-bajnoki érmes Halász Bence, a nemzetközi sztárokat tekintve pedig a rúdugrásban világcsúccsal győztes (6,29 m) Armand Duplantis vitte el, aki a 2023-as vb-n is diadalmaskodott.

A svédek világklasszisa másodjára ugrotta át a rekordot jelentő magasságot, mellyel történelmet írt, hiszen a Gyulai Memorial majd másfél évtizedes történetében korábban nem született világrekord.

Visszatérve a magyar mezőnyre, ne feledkezzünk meg Molnár Attila kiváló teljesítményéről sem, miután fedett pályás Európa-bajnokunk 44.74 másodperces eredménnyel új országos csúcsot állított fel. A korábbi rekordot Molnár Attila és Enyingi Patrik tartotta, 44.84-el.

A nemzetközi számokban Halász mellett Illovszky Dominik állhatott fel a dobogóra. Utóbbi 60 méteres síkfutásban 6.63 másodperces idővel győzött.

Visszafogott vármegyei eredmények

A Tatabányai Sport Club (TSC) négy versenyzőt delegált a 15. Gyulaira.

A kétszeres fedett pályás magyar bajnok Lesti Diana (TSC) 6.21 méteres eredménnyel a nyolcadik helyen zárt női távolugrásban. A viadalt az amerikai Claire Bryant nyerte 6.71 m-es eredménnyel.

A hétszeres magyar bajnok és egykoron EYOF-bronzérmes Molnár Janka (TSC) 53.67 másodperces eredménnyel a kilencedik pozícióban szakította át a célvonalat női 400 méteres síkfutásban. Janka szezonja ezzel a futammal véget ért. A 4x400-as vegyes váltóval olimpiai bajnok holland Lieke Klaver 50.11-el győzött.

A magyar mezőnyöket felvonultató számok közül 400 méteren a tokiói világbajnokságra készülő, a magyar 4x400 méteres váltóval fedett pályás világbajnoki bronzérmes Wahl Zoltán (TSC) 46.57-el diadalmaskodott.

A korosztályos magyar bajnok Pfiszterer Dorina (TSC) 12.09 másodperccel Enyedi Lili (11.90) mögött zárt másodikként.

A tatai születésű Szögi István 3000 méteres síkfutásban lépett rekortánra, melyben 7:53.18 perces időeredménnyel lett 16.

A verseny legeredményesebbjei

A viadal legjobbjának járó Dr. Spiriev Bojidar díjat Mondo Duplantis kapta, míg a legjobb hazai férfi versenyző Halász Bence, a legjobb női pedig a gátas Tóth Anna lett.

Gyulai Memorial 2025 - a dobogósok és a magyarok eredményei

  • Férfiak,

60 méter:

1. ILLOVSZKY DOMINIK 6.63 másodperc

2. Dominic Williams (jamaicai) 6.66

3. Tsebo Matsoso (dél-afrikai) 6.67

100 méter:

1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95 mp

2. Abdul-Rasheed Saminu (ghánai) és

Akani Simbine (dél-afrikai) 10.01-10.01

...9. Illovszky 10.40

200 méter:

1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69 mp

2. Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 20.07

3. Benjamin Richardson (dél-afrikai) 20.30

400 méter:

1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11 mp

2. Jereem Richards (trinidadi) 44.14

3. Khaleb McRae (amerikai) 44.16

4. Molnár Attila 44.74 - országos csúcs

...6. Enyingi Patrik 45.34

800 méter:

1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96 perc

2. Mark English (ír) 1:43.37

3. Yanis Meziane (francia) 1:43.71

...12. Huller Dániel 1:46.69

3000 méter:

1. Matthew Kipsang (kenyai) 7:33.23 perc

2. Eduardo Herrera (mexikói) 7:33.58

3. Oscar Chelimo (ugandai) 7:33.93

...15. Palkovits István 7:46.27 - országos csúcs

16. Szögi István 7:53.18

110 méter gát:

1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20 mp

2. Hansle Parchment (jamaicai) 13.24

3. Eric Edwards (amerikai) 13.26

...8. Eszes Dániel 13.91

9. Szeles Bálint 13.99

magasugrás:

1. Haszegava Naoto (japán) 2,27 méter

2. Shelby McEwen (amerikai) 2,24

3. Dmitro Nyikityin (ukrán) 2,24

...6. Török Gergely 2,18

távolugrás:

1. Simon Batz (német) 8,07 méter

2. Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,05

3. Anvar Anvarov (üzbég) 8,05

rúdugrás:

1. Armand Duplantis (svéd) 6,29 méter - világcsúcs

2. Emmanuil Karalisz (görög) 6,02

3. Kurtis Marschall (ausztrál) 5,82

...7. Böndör Márton 5,62

súlylökés:

1. Joe Kovacs (amerikai) 22,33 m

2. Tom Walsh (új-zélandi) 21,52

3. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (nigériai) 21,15

kalapácsvetés:

1. HALÁSZ BENCE 83,18 m

2. Ethan Katzberg (kanadai) 81,88

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80,84.

  • Nők:

100 méter:

1. Marie-Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97 mp

2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99

3. Shericka Jackson (jamaicai) 11.00

...6. Takács Boglárka 11.26

200 méter:

1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31 mp

2. Favour Ofili (nigériai) 22.31

3. Daryll Neita (brit) 22.37

...8. Sulyán Alexa 23.54

400 méter:

1. Lieke Klaver (holland) 50.11 mp

2. Mercy Adongo Okech (kenyai) 50.69

3. Bailey Lear (amerikai) 50.94

...9. Molnár Janka (TSC Geotech) 53.67

1500 méter:

1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25 perc

2. Marta Pérez (spanyol) 3:59.22

3. Heather Maclean (amerikai) 3:59.35

100 méter gát:

1. Nadine Visser (holland) 12.43 mp

2. Alia Armstrong (amerikai) 12.59

3. Christina Clemons (amerikai) 12.74

...6. Tóth Anna 12.94

...8. Kozák Luca 13.00

9. Répási Petra 13.43

400 méter gát:

1. Femke Bol (holland) 52.24 mp

2. Naomi van den Broeck (belga) 54.50

3. Jasmine Jones (amerikai) 54.61

...7. Mátó Sára 55.53

rúdugrás:

1. Tina Sutej (szlovén) 4,73 méter

2. Olivia McTaggart (új-zélandi) 4,67

3. Amálie Svábikova (cseh) 4,67

...7. Klekner Hanga 4,51

távolugrás:

1. Claire Bryant (amerikai) 6,71 méter

2. Ackelia Smith (jamaicai) 6,67

3. Quanesha Burks (amerikai) 6,64

...7. Bánhidi-Farkas Petra 6,34

8. Lesti Diána (TSC Geotech) 6,21

Magyar futamok:

  • Férfiak, 

400 m:

1. Wahl Zoltán (TSC Geotech) 46.57 mp

  • Nők,

100 m:

1. Enyedi Lili 11.90 mp

2. Pfiszterer Dorina (TSC Geotech) 12.09

 

