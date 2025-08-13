Világrekordtól volt hangos Budapest: Mondo Duplantis bámulatos teljesítményéről beszél a világ

Fantasztikus versenyt hozott a kedden megrendezett budapesti egynapos atlétikai-viadal, melynek az elmúlt évtizedben a székesfehérvári Bregyó-közi Regionális Atlétikai Központ adott otthont. A 15. alkalommal megrendezett Gyulai Memorialon a svédek szuperklasszis atlétája, Mondo Duplantis tizenharmadik alkalommal állított fel világrekordot férfi rúdugrásban. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Duplantis mellett a magyar versenyzők is szépen helyt álltak, sőt mi több, magyar csúcsnak és remek teljesítményeknek is tapsolhattunk. Vármegyénket összesen öt sportoló képviselte a Nemzeti Atlétikai Központba (NAK) költözött Gyulai István Memorialon. A hatodik, a távolugrás friss korosztályos Európa-bajnoka, Rózsahegyi Bori (TSC) ezen sorok írójával követte figyelemmel a férfi rúdugrás világcsúcsát.

Gyulai Memorial: Mondo Duplantis 2023 után ismét bevette a Nemzeti Atlétikai Központot

Fotó: Csudai Sándor / Forrás: Magyar Nemzet

Gyulai Memorial: a svéd szupersztárról szólt minden

Az arany kategóriás viadalon a show-t hazai szempontból a kalapácsvetést 83,18 méterrel megnyerő olimpiai ezüst-, és világbajnoki bronzérmes, többszörös Európa-bajnoki érmes Halász Bence, a nemzetközi sztárokat tekintve pedig a rúdugrásban világcsúccsal győztes (6,29 m) Armand Duplantis vitte el, aki a 2023-as vb-n is diadalmaskodott.

A svédek világklasszisa másodjára ugrotta át a rekordot jelentő magasságot, mellyel történelmet írt, hiszen a Gyulai Memorial majd másfél évtizedes történetében korábban nem született világrekord.

Visszatérve a magyar mezőnyre, ne feledkezzünk meg Molnár Attila kiváló teljesítményéről sem, miután fedett pályás Európa-bajnokunk 44.74 másodperces eredménnyel új országos csúcsot állított fel. A korábbi rekordot Molnár Attila és Enyingi Patrik tartotta, 44.84-el.

A nemzetközi számokban Halász mellett Illovszky Dominik állhatott fel a dobogóra. Utóbbi 60 méteres síkfutásban 6.63 másodperces idővel győzött.

Visszafogott vármegyei eredmények

A Tatabányai Sport Club (TSC) négy versenyzőt delegált a 15. Gyulaira.

A kétszeres fedett pályás magyar bajnok Lesti Diana (TSC) 6.21 méteres eredménnyel a nyolcadik helyen zárt női távolugrásban. A viadalt az amerikai Claire Bryant nyerte 6.71 m-es eredménnyel.

A hétszeres magyar bajnok és egykoron EYOF-bronzérmes Molnár Janka (TSC) 53.67 másodperces eredménnyel a kilencedik pozícióban szakította át a célvonalat női 400 méteres síkfutásban. Janka szezonja ezzel a futammal véget ért. A 4x400-as vegyes váltóval olimpiai bajnok holland Lieke Klaver 50.11-el győzött.

A magyar mezőnyöket felvonultató számok közül 400 méteren a tokiói világbajnokságra készülő, a magyar 4x400 méteres váltóval fedett pályás világbajnoki bronzérmes Wahl Zoltán (TSC) 46.57-el diadalmaskodott.