Világrekordtól volt hangos Budapest: Mondo Duplantis bámulatos teljesítményéről beszél a világ
Káprázatos magyar és nemzetközi eredmények születettek a 2023-as budapesti atlétikai-vb helyszínén. A 15. Gyulai Memorial a svéd Mondo Duplantisról szólt, aki pályafutása során tizenharmadszor javította meg a férfi rúdugrás világrekordját.
Fantasztikus versenyt hozott a kedden megrendezett budapesti egynapos atlétikai-viadal, melynek az elmúlt évtizedben a székesfehérvári Bregyó-közi Regionális Atlétikai Központ adott otthont. A 15. alkalommal megrendezett Gyulai Memorialon a svédek szuperklasszis atlétája, Mondo Duplantis tizenharmadik alkalommal állított fel világrekordot férfi rúdugrásban. Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Duplantis mellett a magyar versenyzők is szépen helyt álltak, sőt mi több, magyar csúcsnak és remek teljesítményeknek is tapsolhattunk. Vármegyénket összesen öt sportoló képviselte a Nemzeti Atlétikai Központba (NAK) költözött Gyulai István Memorialon. A hatodik, a távolugrás friss korosztályos Európa-bajnoka, Rózsahegyi Bori (TSC) ezen sorok írójával követte figyelemmel a férfi rúdugrás világcsúcsát.
Gyulai Memorial: a svéd szupersztárról szólt minden
Az arany kategóriás viadalon a show-t hazai szempontból a kalapácsvetést 83,18 méterrel megnyerő olimpiai ezüst-, és világbajnoki bronzérmes, többszörös Európa-bajnoki érmes Halász Bence, a nemzetközi sztárokat tekintve pedig a rúdugrásban világcsúccsal győztes (6,29 m) Armand Duplantis vitte el, aki a 2023-as vb-n is diadalmaskodott.
A svédek világklasszisa másodjára ugrotta át a rekordot jelentő magasságot, mellyel történelmet írt, hiszen a Gyulai Memorial majd másfél évtizedes történetében korábban nem született világrekord.
Visszatérve a magyar mezőnyre, ne feledkezzünk meg Molnár Attila kiváló teljesítményéről sem, miután fedett pályás Európa-bajnokunk 44.74 másodperces eredménnyel új országos csúcsot állított fel. A korábbi rekordot Molnár Attila és Enyingi Patrik tartotta, 44.84-el.
A nemzetközi számokban Halász mellett Illovszky Dominik állhatott fel a dobogóra. Utóbbi 60 méteres síkfutásban 6.63 másodperces idővel győzött.
Visszafogott vármegyei eredmények
A Tatabányai Sport Club (TSC) négy versenyzőt delegált a 15. Gyulaira.
A kétszeres fedett pályás magyar bajnok Lesti Diana (TSC) 6.21 méteres eredménnyel a nyolcadik helyen zárt női távolugrásban. A viadalt az amerikai Claire Bryant nyerte 6.71 m-es eredménnyel.
A hétszeres magyar bajnok és egykoron EYOF-bronzérmes Molnár Janka (TSC) 53.67 másodperces eredménnyel a kilencedik pozícióban szakította át a célvonalat női 400 méteres síkfutásban. Janka szezonja ezzel a futammal véget ért. A 4x400-as vegyes váltóval olimpiai bajnok holland Lieke Klaver 50.11-el győzött.
A magyar mezőnyöket felvonultató számok közül 400 méteren a tokiói világbajnokságra készülő, a magyar 4x400 méteres váltóval fedett pályás világbajnoki bronzérmes Wahl Zoltán (TSC) 46.57-el diadalmaskodott.
A korosztályos magyar bajnok Pfiszterer Dorina (TSC) 12.09 másodperccel Enyedi Lili (11.90) mögött zárt másodikként.
A tatai születésű Szögi István 3000 méteres síkfutásban lépett rekortánra, melyben 7:53.18 perces időeredménnyel lett 16.
A verseny legeredményesebbjei
A viadal legjobbjának járó Dr. Spiriev Bojidar díjat Mondo Duplantis kapta, míg a legjobb hazai férfi versenyző Halász Bence, a legjobb női pedig a gátas Tóth Anna lett.
Gyulai Memorial 2025 - a dobogósok és a magyarok eredményei
- Férfiak,
60 méter:
1. ILLOVSZKY DOMINIK 6.63 másodperc
2. Dominic Williams (jamaicai) 6.66
3. Tsebo Matsoso (dél-afrikai) 6.67
100 méter:
1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95 mp
2. Abdul-Rasheed Saminu (ghánai) és
Akani Simbine (dél-afrikai) 10.01-10.01
...9. Illovszky 10.40
200 méter:
1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69 mp
2. Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 20.07
3. Benjamin Richardson (dél-afrikai) 20.30
400 méter:
1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11 mp
2. Jereem Richards (trinidadi) 44.14
3. Khaleb McRae (amerikai) 44.16
4. Molnár Attila 44.74 - országos csúcs
...6. Enyingi Patrik 45.34
800 méter:
1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96 perc
2. Mark English (ír) 1:43.37
3. Yanis Meziane (francia) 1:43.71
...12. Huller Dániel 1:46.69
3000 méter:
1. Matthew Kipsang (kenyai) 7:33.23 perc
2. Eduardo Herrera (mexikói) 7:33.58
3. Oscar Chelimo (ugandai) 7:33.93
...15. Palkovits István 7:46.27 - országos csúcs
16. Szögi István 7:53.18
110 méter gát:
1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20 mp
2. Hansle Parchment (jamaicai) 13.24
3. Eric Edwards (amerikai) 13.26
...8. Eszes Dániel 13.91
9. Szeles Bálint 13.99
magasugrás:
1. Haszegava Naoto (japán) 2,27 méter
2. Shelby McEwen (amerikai) 2,24
3. Dmitro Nyikityin (ukrán) 2,24
...6. Török Gergely 2,18
távolugrás:
1. Simon Batz (német) 8,07 méter
2. Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,05
3. Anvar Anvarov (üzbég) 8,05
rúdugrás:
1. Armand Duplantis (svéd) 6,29 méter - világcsúcs
2. Emmanuil Karalisz (görög) 6,02
3. Kurtis Marschall (ausztrál) 5,82
...7. Böndör Márton 5,62
súlylökés:
1. Joe Kovacs (amerikai) 22,33 m
2. Tom Walsh (új-zélandi) 21,52
3. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (nigériai) 21,15
kalapácsvetés:
1. HALÁSZ BENCE 83,18 m
2. Ethan Katzberg (kanadai) 81,88
3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80,84.
- Nők:
100 méter:
1. Marie-Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97 mp
2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99
3. Shericka Jackson (jamaicai) 11.00
...6. Takács Boglárka 11.26
200 méter:
1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31 mp
2. Favour Ofili (nigériai) 22.31
3. Daryll Neita (brit) 22.37
...8. Sulyán Alexa 23.54
400 méter:
1. Lieke Klaver (holland) 50.11 mp
2. Mercy Adongo Okech (kenyai) 50.69
3. Bailey Lear (amerikai) 50.94
...9. Molnár Janka (TSC Geotech) 53.67
1500 méter:
1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25 perc
2. Marta Pérez (spanyol) 3:59.22
3. Heather Maclean (amerikai) 3:59.35
100 méter gát:
1. Nadine Visser (holland) 12.43 mp
2. Alia Armstrong (amerikai) 12.59
3. Christina Clemons (amerikai) 12.74
...6. Tóth Anna 12.94
...8. Kozák Luca 13.00
9. Répási Petra 13.43
400 méter gát:
1. Femke Bol (holland) 52.24 mp
2. Naomi van den Broeck (belga) 54.50
3. Jasmine Jones (amerikai) 54.61
...7. Mátó Sára 55.53
rúdugrás:
1. Tina Sutej (szlovén) 4,73 méter
2. Olivia McTaggart (új-zélandi) 4,67
3. Amálie Svábikova (cseh) 4,67
...7. Klekner Hanga 4,51
távolugrás:
1. Claire Bryant (amerikai) 6,71 méter
2. Ackelia Smith (jamaicai) 6,67
3. Quanesha Burks (amerikai) 6,64
...7. Bánhidi-Farkas Petra 6,34
8. Lesti Diána (TSC Geotech) 6,21
Magyar futamok:
- Férfiak,
400 m:
1. Wahl Zoltán (TSC Geotech) 46.57 mp
- Nők,
100 m:
1. Enyedi Lili 11.90 mp
2. Pfiszterer Dorina (TSC Geotech) 12.09