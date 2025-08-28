augusztus 28., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Gyászol a felvidéki magyar foci, szomorú hír rázta meg Vincze Istvánékat

Az észak-komáromi csapat lelkes szurkolója, Kocsis István 78. életévében elhunyt. Gyászolnak Vincze Piluék és a KFC Komárom.

Kemma.hu

Gyászol a KFC Komárom és a felvidéki magyar labdarúgás, ugyanis hosszú betegség után 78. életévében elhunyt a csapat vezetőségi tagja, lelkes szurkolója, Kocsis István.

Gyász: Kocsis István 78. életévében hunyt el
Forrás: KFC Komárno/Facebook

Gyászolnak Vincze Piluék

A KFC Komárno kedd este Facebook-oldalán tudatta a szomorú hírt, miszerint a klub motorja, Pista bácsi elhunyt.

Legyen neki könnyű a föld!

A KFC Komárom sorozatban négy vereséggel indította a bajnoki szezont a labdarúgó Niké Ligában. Az észak-komáromi labdarúgó-csapat a stadionépítés miatt továbbra is Aranyosmaróton játssza a hazai mérkőzéseit.

 

 

