Gyászol a felvidéki magyar foci, szomorú hír rázta meg Vincze Istvánékat

Gyászol a KFC Komárom és a felvidéki magyar labdarúgás, ugyanis hosszú betegség után 78. életévében elhunyt a csapat vezetőségi tagja, lelkes szurkolója, Kocsis István.

Forrás: KFC Komárno/Facebook

Gyászolnak Vincze Piluék

A KFC Komárno kedd este Facebook-oldalán tudatta a szomorú hírt, miszerint a klub motorja, Pista bácsi elhunyt.

Legyen neki könnyű a föld!