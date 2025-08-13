augusztus 13., szerda

Labdarúgás

2 órája

Mutatjuk, hol lehet figyelemmel követni a Ferencváros következő Bl-meccseit

Címkék#Bajnokok-ligája#Qarabag#FTC#Ferencváros#labdarúgás

A Ferencváros egy újabb lépéssel közelebb került a Bajnokok-ligája 36 csapatos főtáblájához. Kiderült, hogy az FTC-Ludogorec elleni mérkőzését követően melyik csatorna tűzi képernyőre a magyar bajnok mérkőzéseit.

Kemma.hu

A koronavírussal tarkított 2020-21-es szezon után ismét a Bajnokok-ligája főtábláján szerepelne a magyar bajnok Ferencváros. Robbie Keane vezetőedző együttese a gól nélküli idegenbeli mérkőzést követően 3–0-ra legyőzte a bolgár bajnok Ludogorecet a Bajnokok-ligája selejtezőjének harmadik körének visszavágóján, így egy lépésre került az elitliga lényegi részétől: a 36 csapatot felvonultató ligaszakaszról. Az FTC-Ludogorec párharc után jövő héten már a rájátszás következik a zöld-fehéreknek, amely már nem a jól megszokott M4 Sport képernyőjén lesz látható.

FTC-Ludogorec: magabiztos hazai győzelem a visszavágón, egy lépésre került a magyar bajnok a Bl-főtáblától
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

FTC-Ludogorec: az M4 Sport utoljára közvetített Bl-meccset

A Groupama Arénában lejátszott találkozón Varga Barnabás duplájával és Szalai Gábor találatával győztek a hazaiak, mellyel óriási lépést tettek a Bajnokok-ligája tavalyi szezonban megreformált főtáblája felé. Az esztergomi és nyergesújfalui kötődésű Hajnal Tamás sportigazgató révén tulajdonképpen Komárom-Esztergom vármegyei sikerként is betudhatjuk a Ferencváros kedd esti sikerét.

Magyarország közszolgálati sportcsatornája, az M4 Sport eddig követhette figyelemmel a Ferencváros selejtezőbeli menetelését, ugyanis a rájátszás, a főtábla, valamint az egyenes kieséses szakasz közvetítési jogai már az RTL-hez, illetve a Sport TV-hez tartoznak.

Az RTL köteles a magyar érdekeltségű Bajnokok-ligája meccseket országos lefedettségű, lineáris tévécsatornán is adni, ezért nem az RTL+ streamingszolgáltatáson kerül majd képernyőre a sorsdöntő párharc. Amennyiben az FTC továbbjut, akkor a népligetiek összes főtáblás mérkőzése az RTL főcsatornáján lesz látható.

Azeri ellenfél következik: a tét a Bl-főtábla

A Ferencváros a Bajnokok-ligája főtáblájáért az azeri Qarabaggal találkozik, az első mérkőzést augusztus 19-én Budapesten rendezik, míg a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A párharc vesztese az Európa-liga-alapszakaszban szerepelhet ősszel.

Az FTC-Qarabag Bajnokok-ligája rájátszást augusztus 19-én, kedden 21 órától az RTL közvetíti élőben, csakúgy, mint az augusztus 26-i visszavágót.

Labdarúgás, Bajnokok-ligája selejtező, 3. forduló, visszavágó

Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3–0 (1–0) 
Budapest, Groupama Aréna, 19111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (Naranjo, Cerdan - spanyolok)

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (Levi 88.), Kanikovszki (Zachariessen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

Ludogorec: Bonmann – Son Gómez, Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Erick Marcus (Chouiar, 64.), Bile, Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

Gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3-0-s összesítéssel.

Playoff:

Első meccs:
FTC–Qarabag: augusztus 19., kedd, 21.00 (TV: RTL)

Visszavágó:
Qarabag–FTC: augusztus 27., szerda, 18.45 (TV: RTL).

 

