augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fallabda

19 perce

„Bebizonyítottam, hogy egy vereség után is fel tudok állni” - a tatabányai fallabdázó berobbant az európai élmezőnybe

Címkék#fallabda eb#Európa-bajnokság#Világjátékok#Farkas Balázs#los angeles 2028

Közel volt az éremhez a magyar csapat a franciaországi Chartresban megrendezett fallabda Eb-n. Farkas Balázs az ötödik helyen zárt a kontinensbajnokságon.

Kemma.hu

A Kínában megrendezett Világjátékokon ezüstérmes magyar játékos az ötödik helyért vívott mérkőzésen 3-0-ra nyert a francia Edwin Clain ellen, így négy győzelemmel és egy vereséggel zárta a kontinenstornát. Farkas Balázs értékes helyezést szállított a franciaországi fallabda Eb-n.

Közel volt az éremhez a magyar csapat a franciaországi Chartresban megrendezett fallabda Eb-n. Farkas Balázs az ötödik helyen zárt a kontinensbajnokságon.
Farkas Balázs ötödik lett a franciaországi Eb-n
Forrás: Magyar Fallabda Szövetség/Facebook

Farkas Balázs négy mérkőzéséből hármat behúzott

A 28 éves tatabányai játékos az első fordulóban a walesi Elliott Morrist (3-0), a második kanyarban a svájci Louai Hafezt múlta felül (3-0), majd a negyeddöntőben kiélezett küzdelemben, öt játszmában maradt alul az ugyancsak svájci Nicolas Müller ellen, ezzel lemaradt az éremről az Európa-bajnokságon.

Az ötödik-nyolcadik helyért vívott alsóházi helyosztón pedig a francia színeket képviselő Melvil Scianimanico ellen diadalmaskodott (3-1).

Farkas Balázs: bebizonyítottam, hogy egy vereség után is fel tudok állni

Úgy érzem, hogy egész héten próbáltam a maximumot nyújtani, és elégedett vagyok az ötödik hellyel. Egyedül ugye Niky Müllertől kaptam ki még a négy közé jutásért egy nagyon szoros, 3-2-es meccsen. Utána viszont nyertem a többi mérkőzésemet, aminek nagyon örülök, hiszen nagyon sok jó játékos ellen kellett bizonyítanom, hogy egy vereség után is fel tudok állni és tudok jól teljesíteni.

– fogalmazott Farkas Balázs az Eb-t követően.

– Egy vereség és négy győzelem, úgy érzem, hogy kiváló edzés volt a szezon előtt és próbáltam minden meccsen megpróbálni mindent, amit csak tudtam. Remélem, hogy jövőre már a legjobb négyben leszek – fogadkozott Tatabánya büszkesége.

A PSA-világranglista 47. helyén álló Farkas legközelebb a szeptember 12-én kezdődő egyiptomi versennyel kezdi meg az új szezont.

A többi magyar versenyző szerepléséről

Simon Dániel sima vereséget szenvedett a cseh Daniel Mekbibbel szemben, így 3-3-as mérleggel zárt és 22. lett.

A női mezőnyben érdekelt, magyar színekben versenyző Chukwu Hannah a tizedik helyen végzett, míg Csókási Gabriella az első körben búcsúzott.

A franciaországi kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vett részt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu