„Bebizonyítottam, hogy egy vereség után is fel tudok állni” - a tatabányai fallabdázó berobbant az európai élmezőnybe

A Kínában megrendezett Világjátékokon ezüstérmes magyar játékos az ötödik helyért vívott mérkőzésen 3-0-ra nyert a francia Edwin Clain ellen, így négy győzelemmel és egy vereséggel zárta a kontinenstornát. Farkas Balázs értékes helyezést szállított a franciaországi fallabda Eb-n.

Farkas Balázs ötödik lett a franciaországi Eb-n

Forrás: Magyar Fallabda Szövetség/Facebook

Farkas Balázs négy mérkőzéséből hármat behúzott

A 28 éves tatabányai játékos az első fordulóban a walesi Elliott Morrist (3-0), a második kanyarban a svájci Louai Hafezt múlta felül (3-0), majd a negyeddöntőben kiélezett küzdelemben, öt játszmában maradt alul az ugyancsak svájci Nicolas Müller ellen, ezzel lemaradt az éremről az Európa-bajnokságon.

Az ötödik-nyolcadik helyért vívott alsóházi helyosztón pedig a francia színeket képviselő Melvil Scianimanico ellen diadalmaskodott (3-1).

Farkas Balázs: bebizonyítottam, hogy egy vereség után is fel tudok állni

Úgy érzem, hogy egész héten próbáltam a maximumot nyújtani, és elégedett vagyok az ötödik hellyel. Egyedül ugye Niky Müllertől kaptam ki még a négy közé jutásért egy nagyon szoros, 3-2-es meccsen. Utána viszont nyertem a többi mérkőzésemet, aminek nagyon örülök, hiszen nagyon sok jó játékos ellen kellett bizonyítanom, hogy egy vereség után is fel tudok állni és tudok jól teljesíteni.

– fogalmazott Farkas Balázs az Eb-t követően.

– Egy vereség és négy győzelem, úgy érzem, hogy kiváló edzés volt a szezon előtt és próbáltam minden meccsen megpróbálni mindent, amit csak tudtam. Remélem, hogy jövőre már a legjobb négyben leszek – fogadkozott Tatabánya büszkesége.

A PSA-világranglista 47. helyén álló Farkas legközelebb a szeptember 12-én kezdődő egyiptomi versennyel kezdi meg az új szezont.

A többi magyar versenyző szerepléséről

Simon Dániel sima vereséget szenvedett a cseh Daniel Mekbibbel szemben, így 3-3-as mérleggel zárt és 22. lett.

A női mezőnyben érdekelt, magyar színekben versenyző Chukwu Hannah a tizedik helyen végzett, míg Csókási Gabriella az első körben búcsúzott.