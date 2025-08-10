augusztus 10., vasárnap

Prima Díj

1 órája

A csodalányok és Elek Gábor a mennybe mehet: az Esztergomi Kézilabda Club nívós mezőnybe került be

Címkék#esztergom#Vármegyei Prima Díj#Prima Díj#Esztergomi Kézilabda Club#kézilabda

A 2025-ös Komárom-Esztergom vármegyei Prima Díj jelöltjei között ott van Elek Gábor és tehetséges lányai is. Az Esztergomi Kézilabda Club már gyűjti a voksokat.

Kemma.hu

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép valamelyikének, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategória győzteseit, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. Ezen kívül a közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a legjobb 10 jelölt közé bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Sport kategória jelöltje, Esztergomi Kézilabda Club mutatkozik be.

A 2025-ös Komárom-Esztergom vármegyei Prima Díj jelöltjei között ott van Elek Gábor és tehetséges lányai is. Az Esztergomi Kézilabda Club gyűjti a voksokat.
Az Esztergomi Kézilabda Club is várja a voksokat
Forrás: Beküldött

Sikertörténtek lett az Esztergomi Kézilabda Club első NB I-es szezonja

Az Esztergomi Kézilabda Club az első NB I-es szezonban újoncként bronzérmet szerzett, minden hazai mérkőzésük telt házas volt, a csapat mögött pedig erős, összetartó város és szurkolótábor állt. A pályán és azon kívül is tudatos, következetes és értékalapú szakmai munka zajlik. Ezt a munkát Elek Gábor vezetőedző irányítja, aki tapasztalatával és víziójával meghatározó alakja a klub jövőképének.  

Az előző kiírás góllövőlistáját az esztergomiak junior vb-ezüstérmes balátlövője, a még mindig csak 19 éves Faragó Lea a második helyen zárta 183 találattal, mellyel nagyban hozzájárult a történelmi dobogó megszerzéséhez. Az eredmények mögött ott van a stáb, a játékosok, a háttércsapat, szponzoraik és Esztergom elkötelezettsége. Vallják: 

ez a jelölés róluk szól – mindazokról, akik közösen építenek valami maradandót. 

A 2025. évi Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

  • Magyar Irodalom                                             Szénási Zoltán irodalomtörténész                          
  • Magyar Képzőművészet                                 Szabó Andrea grafikusművész
  • Magyar Tudomány                                          Dr. Hajtó János ny. professzor
  • Magyar Oktatás és Köznevelés                     Zombori Mihály  Tatai Patara főszervezője
  • Magyar Építészet és Építőművészet            László Tibor ny. főépítész
  • Magyar Sajtó                                                    Varga Gábor szerkesztő
  • Magyar Közművelődés                                   Turi Zsolt helytörténész
  • Magyar Zeneművészet                                   Dukay Barnabás zeneszerző
  • Magyar Színház és filmművészet                 Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató 

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Közönségszavazás:

A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni. 

 

