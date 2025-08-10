A csodalányok és Elek Gábor a mennybe mehet: az Esztergomi Kézilabda Club nívós mezőnybe került be

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között tíz példakép valamelyikének, szintén szokás szerint közönségdíjat is átadnak majd. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategória győzteseit, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. Ezen kívül a közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a legjobb 10 jelölt közé bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Sport kategória jelöltje, Esztergomi Kézilabda Club mutatkozik be.

Az Esztergomi Kézilabda Club is várja a voksokat

Sikertörténtek lett az Esztergomi Kézilabda Club első NB I-es szezonja

Az Esztergomi Kézilabda Club az első NB I-es szezonban újoncként bronzérmet szerzett, minden hazai mérkőzésük telt házas volt, a csapat mögött pedig erős, összetartó város és szurkolótábor állt. A pályán és azon kívül is tudatos, következetes és értékalapú szakmai munka zajlik. Ezt a munkát Elek Gábor vezetőedző irányítja, aki tapasztalatával és víziójával meghatározó alakja a klub jövőképének.

Az előző kiírás góllövőlistáját az esztergomiak junior vb-ezüstérmes balátlövője, a még mindig csak 19 éves Faragó Lea a második helyen zárta 183 találattal, mellyel nagyban hozzájárult a történelmi dobogó megszerzéséhez. Az eredmények mögött ott van a stáb, a játékosok, a háttércsapat, szponzoraik és Esztergom elkötelezettsége. Vallják:

ez a jelölés róluk szól – mindazokról, akik közösen építenek valami maradandót.

A 2025. évi Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:

Magyar Irodalom Szénási Zoltán irodalomtörténész

Magyar Képzőművészet Szabó Andrea grafikusművész

Magyar Tudomány Dr. Hajtó János ny. professzor

Magyar Oktatás és Köznevelés Zombori Mihály Tatai Patara főszervezője

Magyar Építészet és Építőművészet László Tibor ny. főépítész

Magyar Sajtó Varga Gábor szerkesztő

Magyar Közművelődés Turi Zsolt helytörténész

Magyar Zeneművészet Dukay Barnabás zeneszerző

Magyar Színház és filmművészet Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaest 2025. szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor kerül megrendezésre Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.