Tragédia

41 perce

Gyászol a magyar sport, újabb csillag hunyt el kerékpározás közben

Az elmúlt hétvégén meghalt a magyar bajnok távgyalogló, Zsula János. Az elhunyt sportolóról a TSC emlékezett meg bővebben.

Kemma.hu

Kedd délelőtt érkezett a hír, miszerint az országos bajnok távgyalogló, Zsula János augusztus 10-én, vasárnap tragikus hirtelenséggel életet vesztette. Az elhunyt sportolóról a Tatabányai Sport Club Facebook-oldalán olvasható hosszabb megemlékezés.

Elhunyt sportoló: Zsula János kerékpározás közben lett rosszul és már nem tudtak rajta segíteni
Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Elhunyt sportoló: a kerékpár lett a veszte

A TSC tájékoztatása szerint a 80-as évek elejének korosztályos országos bajnok távgyaloglója, Zsula János 2025. augusztus 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kiss Antal egykori tanítványa, János Ausztriában, kerékpározás közben lett rosszul, és az őt megtaláló egészségügyi személyzet áldozatos munkája ellenére életét vesztette. 

Az elmúlt években ugyan már ritkán találkoztunk Janival, de kapcsolatunk nem csak sporttársi barátság volt, hiszen több mint másfél évtizeden keresztül kollégaként dolgoztunk együtt az egyik legnagyobb magyarországi multinacionális étterem hálózatnál. Nyugodjon békében.

 – fogalmazott egykori verseny-, és munkatársa, Reichnach Ferenc, a TSC Geotech atlétikai szakosztályának vezetőedzője.

Legyen neki könnyű a föld!

 

