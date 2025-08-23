augusztus 23., szombat

Röplabda

2 órája

Szinte minden megújul a dági röplabdacsapat háza táján

Címkék#Dág KSE#Suzuki Aréna#Buzás Miklós#NB I Extraliga#MAFC#röplabda

Új néven, új trénerrel, új csapattal, új helyen, de a „régi” célokkal vág a Komárom-Esztergom vármegyei együttes a bajnokságnak. A Dág KSE röplabdacsapata a következő szezonban a fővárosban vívja hazai mérkőzéseit.

Petrik József

A Dág KSE az NB I. Extraliga előző pontvadászatában az alsóház élén, azaz a kilencedik helyen végzett. Ezt követően a csapat éléről távozott a vezetőedző, Buzás Miklós, illetve néhány meghatározó, rutinos versenyző is befejezte aktív sportpályafutását. Ilyen előzmények után vette át a dági gárda irányítását a fiatal szakvezető, Tamasi Ákos. 

Dág KSE: a megújuló csapat célja a felsőházi rájátszásba kerülés az előttünk álló bajnoki szezonban
Forrás: Dág KSE/Facebook

Dág KSE: íme az újjá épülő vármegyei csapat

Az új vezetőedzővel beszélgettünk egyebek mellett a felkészülésről, a formálódó csapatról és a fiatalításról. 

– Amikor hat esztendeje ide érkeztem, a 13 évesekkel dolgozhattam – mondta Tamasi Ákos.

– Akikkel annak idején kezdtem, azok közül többen ma már a felnőttcsapat tagjai. Sőt, ketten, Molnár Tamás és Pongó Zalán már az előző idényben meghatározó szerepet játszottak a Dágban. A liberó, Czibula Bence tavaly még kevesebbszer jutott szóhoz, míg Heller Zsolt most került a felnőttkeretbe. 

Tapasztalt játékosok távoztak

A távozók viszont szinte csak rutinos röplabdások, úgy, mint a csapatkapitány, Szabó Bence, az elsőszámú liberó, Farkas Róbert, valamint az ütő, Boa Szabolcs. 

– A régi gárdából a rutint Kholman Norbert képviseli, rá továbbra is számíthatok – emelte ki a szakvezető. 

– De a tervezett, „házon belül” megoldandó fiatalításon túl igazolunk is. Kun Benedek Debrecenből visszatér Dágra, a center Dobovics Gergely pedig a miskolciakat hagyja el a kedvünkért. Rajtuk kívül szándékunkban van még egy feladót is megszerezni.

Új név, új helyszín: utaznia kell a szurkolóknak

A 2025-26-os élvonalbeli bajnokságban Swissten Dág KSE néven rajtol el a vármegyebeli gárda, emellett az esztergomi Suzuki Aréna helyett Budapesten, a Szent Gellért tornacsarnokban vívja majd a „hazai” meccseit. Azaz a lelkes dági drukkerek ismét utazhatnak a kedvenceik után. 

Ez a csarnok egyébként Budán, a Villányi úton található. 

– Augusztus végén kezdjük az alapozást – hangsúlyozta Tamasi Ákos.

– Először erőnléti tréningeket tartunk, majd szeptembertől beköltözünk a terembe, és a labdás edzéseken lesz a fókusz. Úgy tervezzük, hogy legalább három felkészülési mérkőzést játszunk a szezonkezdésig. Szeretnénk, ha az új pontvadászatban ismét a legjobb nyolc közé kerülhetnénk, de ez nem lesz egyszerű. Küzdős, harcos, szerethető csapatot akarunk kialakítani, amelyik eredményes is.

Hat éve dolgozik Dágon az új edző 

Tamasi Ákos Kunhegyesen ismerkedett meg a röplabdával. Diákolimpiák és utánpótlás-bajnokságok után Szolnokon, majd a fővárosban, a MAFC-ban pallérozta tovább sportágbéli „ismereteit”. 2019-ben Kiss Kálmán, a dági együttes szakosztályvezetője hívta el az extraligás vármegyei klubhoz. A mostani megbízatásáig az U13-as, az U17-es és az U20-as csapatokkal dolgozott és jutott be velük az országos korosztályos döntőkbe. Azaz a mostani feladata előtt végigjárta az edzői ranglétrát a klubon belül. 

 

 

