Nappal és éjszaka is a játéké volt a főszerep a vármegyei edzőtáborban Dágon

A napokban Dágon a helyi Dág KSE és a vármegyei szövetség közös szervezésében rendezték a VIII. Komárom-Esztergom Vármegyei Asztalitenisz Utánpótlás Edzőtábort. A szervezők a zárónapon – a korábbi táborokhoz hasonlóan – megrendezték a Tábor Kupa, amelyen a résztvevők tudásszint szerinti kategóriákban mérték össze erejüket. A résztvevő gyerekek három kategóriában versenyeztek, mégpedig haladó, középhaladó 1-es és középhaladó 2-es szinten. Az egyhetes tábor során egy másik versenyre is sor került, szintén tudásszint szerint kategorizálva több körben egyszettes meccseket játszottak a gyerekek az edzések végén. Emellett a kezdők is összemérhették tudásukat, így felmérhették, hogy mit is tanultak az edzések során. Különböző játékos feladatokban, illetve adogatógépes gyakorlatokban versenyezhettek. Kiélezett küzdelem folyt valamennyi kategóriában, jó volt látni, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek a tábor hete alatt.

Nappal és éjjel is pattogott a labda a Dág KSE és a megyei szövetség által szervezett edzőtáborban

Forrás: Facebook/Dág KSE

Eredmények

Tábor Kupa

Haladó: 1. Varga Gréta (Dág), 2. Szele Dániel (Esztergom), 3. Bacsó Bence (Esztergom) és Szabó Mátyás (Esztergom)

Középhaladó 1: 1. Kék Ádám (Esztergom), 2. Kaptás Áron (Mogyorósbánya), 3. Barta Ferenc Jenő (Tata) és Skuta Balázs (Tata)

Középhaladó 2: 1. Nagy Zsombor (Dág), 2. Burányi Bence (Leányvár), 3. Molnár Attila (Esztergom) és Pusztai Balázs (Esztergom)

Egyszettes Bajnokság

Haladó: 1. Mihály Árpád (TABAK), 2. Bacsó Bence (Esztergom), 3. Varga Gréta (Dág), 4. Kiss Réka (Eternit)

Középhaladó 1: 1. Kék Ádám (Esztergom), 2. Skuta Balázs (Tata), 3. Barta Ferenc Jenő (Tata), 4. Kreitl Ádám (Tata)

Középhaladó 2: 1. Nagy Zsombor (Dág), 2. Cserődi Boglárka (Dág), 3. Sinkovics Aurél (Dág), 4. Szikora Benjámin (Leányvár)

Játékos feladatok:

Kezdő: 1. Grőbl Gellért (Mogyorósbánya), 2. Garnai Dominik (Mogyorósbánya), 3. Balla Nikolett (Esztergom), 4. Szépvölgyi Gréta (Pilismarót)

A Dág KSE nem utoljára szervezett éjszakai pingpongot



Az edzőtábor különleges eseménnyel zárult. Augusztus 1-jén este, 22 órától összesen 67 induló részvételével, kilenc asztalon rendeztek éjszakai versenyt és majdnem hajnali 6 óra volt, mire az utolsó mérkőzés is véget ért. A párosok között a kisbéri Baksa Péter-Rakó Dávid duó több, előzetesen esélyesebbnek tartott kettőst is búcsúztatva szerezte meg az aranyérmet a 33 résztvevő közül. A hobbi kategóriában 17-en szerepeltek, a többségük Pest vármegyéből érkezett – az elődöntőbe is bejutottak közülük hárman. Vármegyénknek itt Varga Karina szerzett dobogós helyezést (harmadik lett), de Pósfai Sándor (Dág) és Szabó Péter (Eternit) is továbbjutott a csoportkörből az edzőtáborban résztvevő fiatalok közül. A Varga testvérek közül Gréta is medállal zárta a hetet. Ő a megye II-esek 29 fős mezőnyében ugyan elszenvedett egy vereséget a csoportkörben, ezután viszont megállíthatatlanul menetelt és az utolsó két mérkőzését (Sebők István és Sánta Ferenc ellen) 3-2-re megnyerve aranyéremig jutott. Noha ennél kevesebb, 21 induló volt az NB II-NB III-megye I összevont kategóriában, mégis messze ez a szám tartott a legtovább. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik ág jóval gyorsabban haladt a másiknál, így Petkovics Barnabásnak sokáig kellett várnia, míg kiderül, ki lesz a döntőbeli ellenfele. A fináléban aztán esztergomi csapattársával, Horváth Ákossal kellett megküzdenie az aranyéremért, amelyet 3:1-es győzelemmel szerzett meg. Az utolsó mérkőzés már világosban, hajnali 5 óra 37 perckor ért végett. A verseny remek hangulatban zajlott, és ugyan a játékosok egyre inkább fáradtak, a lelkesedés és a jókedv végig megmaradt.