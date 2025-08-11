Arne Slot megvédte a gyászünetet meggyalázó szurkolókat

Mint ismert, a Liverpool vasárnap 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re veszített a Crystal Palace ellen az Angol Szuperkupa (Community Shield) fináléjában. Botrányos jelenetekkel kezdődött a mérkőzés – írja a Magyar Nemzet: a Wembley-ben rendezett találkozó előtt mindkét csapat tisztelgett a Liverpool a közelmúltban autóbalesetben elhunyt játékosa, Diogo Jota és testvére, André Silva előtt, ugyanakkor az egyperces néma csendet a londoniak részéről többen is megzavarták, így idő előtt ért véget.

A Crystal Palace néhány szurkolója miatt rövidebb lett a gyászszünet

A Palace drukkerei felől néhány bekiabálás volt hallható, és bár próbálták őket elhallgattatni, ez csak olaj volt a tűzre. A játékvezető, Chris Kavanagh érezte, hogy baj van, ezért idő előtt, mindössze 20 másodperc után berekesztette a megemlékezést.

Arne Slot megvédte a Crystal Palace szurkolóit



– Pozitív ember vagyok, nem hiszem, hogy rossz szándék állt a tettük mögött, mert a Crystal Palace szurkolói és a világ minden táján élő más szurkolók hatalmas tiszteletet tanúsítottak Diogo és André iránt, szerintem ez csak balszerencsésen jött ki – nyilatkozta a Liverpool edzője, aki szerint a kifütyülők talán csak nem tudták, hogy egyperces néma csend következik.