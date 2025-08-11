augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

22°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Arne Slot megvédte a gyászünetet meggyalázó szurkolókat

Címkék#Arne Slot#Liverpool#gyászszünet#Crystal Palace

Botrányos jelenetekkel kezdődött az Angol Szuperkupa-döntő. A Crystal Palace néhány szurkolója megzavarta a meccs előtti gyászszünetet, Arne Slot, a Liverpool edzője azonban megvédte őket.

Kemma.hu

Mint ismert, a Liverpool vasárnap 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re veszített a Crystal Palace ellen az Angol Szuperkupa (Community Shield) fináléjában. Botrányos jelenetekkel kezdődött a mérkőzés – írja a Magyar Nemzet: a Wembley-ben rendezett találkozó előtt mindkét csapat tisztelgett a Liverpool a közelmúltban autóbalesetben elhunyt játékosa, Diogo Jota és testvére, André Silva előtt, ugyanakkor az egyperces néma csendet a londoniak részéről többen is megzavarták, így idő előtt ért véget.

Crystal Palace: megzavarták a Diogo Jota és testvére, André silva emlékére tartott gyászszünetet
A Crystal Palace néhány szurkolója miatt rövidebb lett a gyászszünet
Forrás: AFP

A Palace drukkerei felől néhány bekiabálás volt hallható, és bár próbálták őket elhallgattatni, ez csak olaj volt a tűzre. A játékvezető, Chris Kavanagh érezte, hogy baj van, ezért idő előtt, mindössze 20 másodperc után berekesztette a megemlékezést.

 

Arne Slot megvédte a Crystal Palace szurkolóit


– Pozitív ember vagyok, nem hiszem, hogy rossz szándék állt a tettük mögött, mert a Crystal Palace szurkolói és a világ minden táján élő más szurkolók hatalmas tiszteletet tanúsítottak Diogo és André iránt, szerintem ez csak balszerencsésen jött ki – nyilatkozta a Liverpool edzője, aki szerint a kifütyülők talán csak nem tudták, hogy egyperces néma csend következik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu