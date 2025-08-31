augusztus 31., vasárnap

Súlyemelés

1 órája

Az oroszlányi fiatal súlyemelők a sógoroknál is kitettek magukért

Az Európai Nagydíjon vettek részt az oroszlányi súlyemelők. Bagócs János világ-, és Európa-bajnok súlyemelő tanítványai közül többen egyéni csúcsot emeltek.

Petrik József

Az Oroszlányi SZE sportolói az ausztriai Welsben vettek részt egy női Európai Nagydíj versenyen. Bagócs János edző tanítványai közül egy kilenc(!)-, egy tizenkettő- és egy tizenhárom éves versenyzőt indított, illetve egy „kölcsönbe kapott” 58 kilós masters súlyemelőt.

Bagócs János fiatal súlyemelő-palántái szépen helyt álltak a nemzetközi versenyen
Forrás: beküldött fotó

Bagócs János tanítványai két helyszínen is remekeltek

A 9 éves Kiss Seron, a 45 kilós súlycsoportját nyert, minden gyakorlata sikeres volt, összesen 36 kg-ot teljesített óriási taps közepette. Ugyanis őt a 10-12 évesek közé sorolták. Ami azt jelentette, hogy az idősebb versenyzők nyilvánvalóan(?) erősebbek.

A különdíjat a szintén oroszlányi Kelemen Vivien (12 éves) nyerte el. Vivien nem talált legyőzőre az 53 kilósok között és abszolút kategóriában is a legjobbnak bizonyult. 31 kg-ot szakított, 43 kg-ot lökött, összetettben pedig 74 kg-ra javította addigi legjobbját. Nem véletlen, hogy a legnagyobb trófeát is ő kapta. 

A 13 éves Szabó Nikolett a serdülők között, a saját súlycsoport, sőt a lányok között ő emelte a legnagyobbat, de mindezt pontokra átszámítva második helyezést szerzett. Azért kupát így is kapott. 43 kg-ot szakított és 51 kg-ot lökött. Egyébként az OSZE mindhárom súlyemelő-palántája javított eddigi legjobb eredményén.

A kölcsönben Bagócs mester keze alatt versenyző Janics Tímea szintén szépen versenyzett. 54 kg-ot szakított és 63 kg-ot lökött. A masters mezőnyben, az abszolút pontszámítás alapján ötödik lett, egyébként ő is megnyerte a saját súlycsoportját.

Kisbéren is volt kiért szorítanunk

Ugyanezen a napon területi minősítő versenyt rendeztek Kisbéren, amelyen a 12 éves Németh Rudi indult, az OSZE kiváló versenyzőjének, Breitner Viviennek a segítségével. Rudi ismét megjavította a legjobb teljesítményét a 85 kilóban. 55 kg-ot szakított és 65 kg-ot lökött, és így újra mindenkit maga mögé utasított.

Bagócs János: – Nagyon örülök, hogy minden versenyzőnk kitett magáért és szépen szerepelt. Gratulálok a versenyzőinknek! Köszönöm a szülőknek és a nevelőintézet dolgozóinak, valamint Viviennek az önzetlen segítséget.

 

