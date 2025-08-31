Az oroszlányi fiatal súlyemelők a sógoroknál is kitettek magukért

Az Oroszlányi SZE sportolói az ausztriai Welsben vettek részt egy női Európai Nagydíj versenyen. Bagócs János edző tanítványai közül egy kilenc(!)-, egy tizenkettő- és egy tizenhárom éves versenyzőt indított, illetve egy „kölcsönbe kapott” 58 kilós masters súlyemelőt.

Bagócs János fiatal súlyemelő-palántái szépen helyt álltak a nemzetközi versenyen

Forrás: beküldött fotó

Bagócs János tanítványai két helyszínen is remekeltek

A 9 éves Kiss Seron, a 45 kilós súlycsoportját nyert, minden gyakorlata sikeres volt, összesen 36 kg-ot teljesített óriási taps közepette. Ugyanis őt a 10-12 évesek közé sorolták. Ami azt jelentette, hogy az idősebb versenyzők nyilvánvalóan(?) erősebbek.

A különdíjat a szintén oroszlányi Kelemen Vivien (12 éves) nyerte el. Vivien nem talált legyőzőre az 53 kilósok között és abszolút kategóriában is a legjobbnak bizonyult. 31 kg-ot szakított, 43 kg-ot lökött, összetettben pedig 74 kg-ra javította addigi legjobbját. Nem véletlen, hogy a legnagyobb trófeát is ő kapta.

A 13 éves Szabó Nikolett a serdülők között, a saját súlycsoport, sőt a lányok között ő emelte a legnagyobbat, de mindezt pontokra átszámítva második helyezést szerzett. Azért kupát így is kapott. 43 kg-ot szakított és 51 kg-ot lökött. Egyébként az OSZE mindhárom súlyemelő-palántája javított eddigi legjobb eredményén.

A kölcsönben Bagócs mester keze alatt versenyző Janics Tímea szintén szépen versenyzett. 54 kg-ot szakított és 63 kg-ot lökött. A masters mezőnyben, az abszolút pontszámítás alapján ötödik lett, egyébként ő is megnyerte a saját súlycsoportját.

Kisbéren is volt kiért szorítanunk

Ugyanezen a napon területi minősítő versenyt rendeztek Kisbéren, amelyen a 12 éves Németh Rudi indult, az OSZE kiváló versenyzőjének, Breitner Viviennek a segítségével. Rudi ismét megjavította a legjobb teljesítményét a 85 kilóban. 55 kg-ot szakított és 65 kg-ot lökött, és így újra mindenkit maga mögé utasított.